Hallinto-oikeus myönsi NCC Industry Oy:lle oikeuden poiketa lähteiden luonnontilan vaarantamiskiellosta Sipoossa

Vaasan hallinto-oikeus on kumonnut Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen, jolla NCC Industry Oy:lle ei myönnetty lupaa poiketa lähteiden luonnontilan vaarantamiskiellosta Sipoon Staverkärrin alueella. Hallinto-oikeuden mukaan alueen lähteet eivät täytä luonnontilaisuuden kriteerejä, eikä niiden katsottu voivan palautua ilman merkittäviä ennallistamistoimia. Hallinto-oikeus perusteli ratkaisuaan sillä, että Staverkärrin lähteet ja tihkupinnat ovat menettäneet luonnontilansa jo aiemmin alueella toteutettujen hakkuiden ja ojitusten vuoksi.

Aluehallintovirasto ei ollut päätöksessään myöntänyt poikkeuslupaa, koska erityisesti lähde 12 oli hakemuksenkin mukaan vesitaloudeltaan ja osin kasvillisuudeltaan luonnontilainen lähde, jonka eliöyhteisön katsottiin voivan ennallistua, jos se jätetään metsänkäytön ja maa-ainestenoton ulkopuolelle. Lupaa ei myönnetty myöskään alueen muiden lähteiden jäljellä olevan luonnontilan vaarantamiselle, koska niiden katsottiin kuuluvan samaan lähteikköiseen elinympäristöön.

Aluehallintoviraston päätöksestä poiketen Vaasan hallinto-oikeus ei painottanut päätöksessään lähdeluontotyypin suojelutavoitteiden vaarantumista ja suojelutason heikkoa tilaa.

”Poikkeus lähteen vaarantamiskiellosta voidaan vesilain mukaan myöntää, jos poikkeaminen ei vaaranna luontotyypin suojelutavoitteita. Lähteet ovat Etelä-Suomessa erittäin uhanalainen luontotyyppi, ja Sipoossa lähteitä on vielä muuta Uuttamaata harvemmassa. Etelä-Suomen lähteistä vain 1 % on luonnontilaisia ja korkeintaan 9 % luonnontilaisen kaltaisia, joten aluehallintovirasto katsoi päätöksessään, että Etelä-Suomessa on säästettävä heikommassakin luonnontilassa olevia lähteitä, jotta uhanalaistumiskehitystä on mahdollista edes hidastaa”, kertoo aluehallintoviraston ympäristöylitarkastaja Pauliina Kauppinen.

Aluehallintovirasto pitää ongelmallisena sitä, että lähteille vesilaissa säädetty suoja on vaarassa menettää merkityksensä, kun metsiä käsitellään metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä koskevien säännösten vastaisesti.

Hakemuksen käsittelyn aikana virastolle toimitettiin yli 40 muistutusta ja mielipidettä, joissa nousi esiin muun muassa lähteiden merkitys paikallisesti arvokkaana luontotyyppinä. Hallinto-oikeuden päätös ei ole lainvoimainen, sillä päätökselle on mahdollista hakea valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.