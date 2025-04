10-vuotta toimintaa talvien puolesta: Protect Our Winters Finland ry juhlistaa merkkivuottaan pääsiäisenä Rukalla

Ruka on ollut mukana tukemassa POWin ilmastotyötä alusta asti. POW Finlandin lanseeraus tapahtui juuri Rukalla keväällä 2015. Nyt pääsiäisenä laskettelijat, lumilautailijat ja kaikki talviliikunnan ystävät kutsutaan mukaan juhlimaan ja toimimaan lumisten talvien puolesta.

”POW tekee tärkeää työtä kaikkien meidän lumilajien ystävien puolesta ja tämän työn tukeminen on meille itsestään selvää. Olen ylpeä siitä, että Ruka ja Ruka-Kuusamo Matkailu Ry ovat olleet mukana yhdistyksen toiminnassa koko POW Finlandin historian ajan. On meille kunnia-asia, että saamme järjestää nämä 10-vuotisjuhlat ja toivotamme kaikki talvien ystävät mukaan juhlimaan kanssamme”, Janne-Juhani Haarma, Ruka-Kuusamo Matkailu Ry toimitusjohtaja

POW 10v -juhlalaskun lipunkantajana Mikko “Peltsi” Peltola

Tapahtuman kohokohtana on POW-juhlalasku, jonka johdossa nähdään pitkäaikainen POW-lähettiläs, toimittaja ja seikkailija Mikko "Peltsi" Peltola. Juhlalaskuun voivat osallistua kaikki rinteessä viihtyvät, ikään ja taitotasoon katsomatta.

Osallistujat voivat valmistautua laskuun POW-kylttityöpajassa, jossa jokaisella on mahdollisuus tehdä omat viestinsä lumisten talvien puolesta ja ottaa ne mukaan POW-laskuun.

"Neljä vuodenaikaa ja runsasluminen talvi ovat minulle erityisen tärkeitä asioita ja siksi täällä ollaan! On upeaa nähdä, miten POWin työ on kasvanut ja vaikuttanut jo 10 vuoden ajan. Odotan innolla POW-laskua ja mukava päästä jutulle samanhenkisten talven ja luonnon ystävien kanssa“ , Mikko "Peltsi" Peltola, POW-lähettiläs

Pelastetaan Talvet -rinnerastiseikkailu – pääpalkintona kestävä kesäloma

Pääsiäisenä 18.–21.4.2025 Rukan tunturialueella järjestetään Pelastetaan Talvet -rinnerastiseikkailu, joka kutsuu lomailijat mukaan hauskaan, opettavaiseen ja ilmastotietoiseen seikkailuun keskelle keväthankia. Rastit levittäytyvät ympäri tunturia, ja osallistujat pääsevät ratkomaan ilmastoaiheisia tehtäviä ja oivaltamaan, miten jokainen voi omilla valinnoillaan vaikuttaa talvien tulevaisuuteen.

“Hiihtokeskusympäristö antaa mitä loistavimmat puitteet aktivoida ihmisiä mukaan ilmastotyöhön. Halusimme tarjota Rukan pääsiäisvieraille opettavaista ja inspiroivaa tekemistä lomailun ohessa. Toivottavasti mahdollisimman moni osallistuu rohkeasti mukaan”, sanoo Protect Our Winters Suomen toiminnanjohtaja Noora Vihervaara.

Kaikkien rinnerasteihin osallistuneiden kesken arvotaan upeita palkintoja – pääpalkintona on neljän hengen kesäloma Rukalla!

Ruka ja POW – 10 vuotta yhteistä matkaa

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys Ry ja Rukakeskus Oy ovat olleet POWin ensimmäisiä ja pitkäaikaisimpia kumppaneita, mukana tukemassa järjestön ilmastotyötä jo vuosikymmenen ajan. Juhlavuoden kunniaksi POW ja Ruka-Kuusamo tiivistävät yhteistyötään kestävän talvimatkailun edistämiseksi. Yhteistyössä keskitytään erityisesti junayhteyksien käytön lisäämiseen hiihtokeskuksiin sekä matkailun sähköistymisen edistämiseen. Ruka-Kuusamo on sitoutunut tukemaan POWin ilmastotyötä myös taloudellisesti ja kehittämään vastuullista matkailua pitkäjänteisesti.

Yksi tärkeimmistä yhteistyön painopisteistä on yhteinen viestintä matkailijoille kestävän liikkumisen merkityksestä. Ruka on yksi Suomen suurimmista ympärivuotisista matkailualueista, ja sen kautta voidaan tavoittaa laaja yleisö ja kasvattaa positiivista hiilikädenjälkeä ilmaston hyväksi.

"Juhlavuoden tapahtuma on meille kaikille tärkeä muistutus siitä, että meistä jokaista tarvitaan ilmastokriisin hillitsemisessä." Haarma toteaa.

Tavoitteena aktivoida talvien ystävät mukaan ilmastotoimiin

"Kymmenen vuotta sitten lähdimme rakentamaan yhteisöä, joka toimii talvien puolesta ja toi ilmastovaikuttamisen äänen talviurheiluun. Nyt meistä on tullut talviurheilun ääni ilmastovaikuttamisessa. On hienoa palata Rukalle, jossa kaikki alkoi, ja nähdä, miten paljon olemme saaneet aikaan. Tämä tapahtuma ei ole vain juhla menneelle, vaan myös kutsu kaikille mukaan seuraavan vuosikymmenen ilmastotoimiin." Niklas Kaskeala, yksi POW Suomen perustajista.

Protect Our Winters Finland

Protect Our Winters Finland on osa kansainvälistä ilmastojärjestöä, joka aktivoi talven ystäviä – hiihtokeskuksia, yrityksiä, urheilijoita, harrastelijoita sekä tutkijoita toimimaan osana ilmastokriisin ratkaisua. POW Finland jakaa tietoa ja työkaluja kestävämpiin elämäntapoihin, rakentaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa maapallon rajoissa toimivaa yhteiskuntaa, kirittää päättäjiä ilmastotoimissa sekä järjestää tapahtumia ja kampanjoita.

