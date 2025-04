Metsäteollisuus ja Kemianteollisuus: Ei lisäleikkauksia ammatilliseen koulutukseen

Kemianteollisuus ja Metsäteollisuus ovat Suomen suurimpia vientialoja ja työllistävät suoraan sekä välillisesti yli 200 000 suomalaista, joista yli puolella on toisen asteen tutkinto. Teollisuudessa tarvittavien ammatillisten osaajien määrä ei ole merkittävästi vähenemässä. Keskuskauppakamarin syksyllä julkaisemassa kyselyssä 48 prosenttia yrityksistä kertoi, että suurin osaajapula on ammattiin koulutetuista tekijöistä.



Merkittävin työvoimatarpeisiin liittyvä huoli koskee ammattikoulutettujen määrää ja osaamistasoa. Tavoite olla OECD:n kärkimaita koulutusasteessa ei vastaa toimialojemme tarpeita. Se aiheuttaa paineen koulutustason nostoon ammattikoulutuksen kustannuksella.



Ammatillinen koulutus vastaa laajasti työvoiman osaamisen kehittämisestä perustutkinnon lisäksi ammattitutkinnoin ja erikoisammattitutkinnoin. Sitä hyödyntävät sekä nuoret että jo pitkään työelämässä työskennelleet. Teollisten prosessien ja automaation kehittyessä työntekijät tarvitsevat tukea jatkuvaan oppimiseen ja osaamisen päivittämiseen. Laajaan tehtäväkenttään suhteutettuna ammatillisen koulutuksen 2 miljardin euron vuosittainen rahoitus on hyvin kohtuullinen. Tällä hallituskaudella jo leikatut 120 miljoonaa euroa aiheuttavat huolta koulutuksen järjestäjissä sekä jäsenyrityksissämme.



Leikkaus ammatillisesta koulutuksesta olisi samalla leikkaus osaavasta työvoimasta ja Suomen kilpailukyvystä.