Tiedote: WSOY:n syksyn 2025 kirjat on julkistettu

Kotimainen kaunokirjallisuus

Huikeaksi kirjailmiöksi kasvanut Satu Rämön Hildur-sarja saa jatkoa, kun viides osa Tinna ilmestyy lokakuussa. Hildur-sarjan kirjoja on myyty globaalisti jo yli miljoona kappaletta. Ilkka Remeksen ajankohtaisessa Punarutto-trillerissä USA:n ja Euroopan välinen konflikti kärjistyy, kun esiin nousee Berliinin muurin murtumiseen liittyvä tosielämän mysteeri – ja Kreml käyttää tilaisuutensa iskeä. Marko Kilven Undertaker - Kuolemantanssi vie kirjailijan aiemmasta tuotannosta tuttuihin maisemiin, poliisityön ja hautaustoimiston arkeen.



Minna Rytisalon Sylvia käsittelee Lapin myyttiä ja legendaa, Petronellaa. Sylvia on romaani siitä, millaista on elää maailmassa, jossa sota on päättynyt mutta epäluulo ei ole hävinnyt. Maria Mustrannan koskettava psykologinen romaani Toivon talo vie ihmisyyden suurten kysymysten äärelle. Laura Gustafssonin Lihakirja on vaikuttava ja peloton romaani vallasta, ruumiista ja rajojen rikkomisesta. Tiina Raudaskosken Ilmiantaja on villi ja pitelemätön romaani nuoren teatterikoululaisen ajasta Jouko Turkan assistenttina.



Tuomas Kyrön uutuus Mielensäpahoittaja ja sodankäynnin taito nostaa rakastetun karvahattuisen hahmon barrikadeille kaivosjättiä vastaan. JP Koskisen Hyvät veljet on romaani poliittisesta suhmuroinnista ja nuoruudesta aikana, jona idänkauppa oli arkista ja televisio mustavalkoinen. Teemu Kaskisen Yö ja usva on mestarillinen teos Suomen metsistä, suomalaisista metsäntutkijoista ja pimeydestä. Heikki Turusen Kuikan vuosi on riuduttava rakkaustarina 1990-luvun Karjalasta.



Tulevan syksyn kaunokirjallisissa teoksissa julkaistaan peräti kuusi esikoisromaania. Satu Laatikaisen viiltävän kaunis Hyvästi itä on kirja hyvästeistä, köyhyydestä ja sitkeästä rakkaudesta. Samuli Knuutin eri lajityyppejä yhdistelevä Kuviot, joita kadut eivät tiedä tekevänsä tarjoaa hervotonta maailmanlopun meininkiä. Riitta Heimosen vahvatunnelmainen Äkkiä on ilta kertoo tyttären ja ikääntyvien vanhempien suhteesta, ylisukupolvisesta syyllisyydentunnosta ja perhesuhteista. Liisa Suomelan Kaikki päättyy kevääseen kuvaa sodanjälkeistä Hailuotoa. Joel Hohkon Volodjan pojat on raju tutkielma sodasta, maskuliinisuudesta ja suomenvenäläisyydestä. Mikko Kohon Yö joka lankesi yllemme on vahvoihin henkilöhahmoihin luottava toiminnallinen sotaromaani.

Kesän ja syksyn viihdekirjakattaus lupaa suuria tunteita ja unohtumattomia tarinoita. Leena Paasion Tuuli kääntyy etelään aloittaa saaristoon sijoittuvan, tunnelmallisen Kotisatama-viihdekirjasarjan. Milja Kauniston Parfait Amour on kuplivan romanttinen tarina, jossa raha, rakkaus ja tekoäly kietoutuvat yhteen. Maija Kajannon Talvikaupungin valot muistuttaa, että autuus ei aina löydy sukujoulusta pirtinpöydän äärestä, vaan kenties jostain ihan muualta. Minna Mikkasen Lemmenkipeät jatkaa Sydänmaalaisten ja Tuulentuomien aloittamaa romanttista Sydänmaa-sarjaa. Hyvät päivät, ja vähän huonommat on Niina Hakalahden tragikoomisen Tohtorila-sarjan itsenäinen osa.

Kaisa Kuurneen, Johanna Venhon ja Anna-Stina Nykäsen toimittama Paljastuskirja. Nyt. on moniääninen ja rohkea antologia, joka murtaa keski-ikäisen naisen ruumiillisuutta koskevia stereotypioita. Tommi Melenderin ja Sinikka Vuolan esseeteos Romaanihenkilön elämä tarkastelee henkilöhahmoja ja niiden merkitystä romaanien maailmassa. Maritta Lintusen Maalla merellä ilmatilassa on voimakas runoteos elämän hallitsemattomuudesta, sodan uhasta ja lohdusta.



Kolme Mika Waltarin suurteosta Mikael Karvajalka, Mikael Hakim sekä Turms, kuolematon julkaistaan syksyllä komeina juhlapainoksina. Myös Arto Paasilinnan klassikkoromaanien Suloinen myrkynkeittäjä ja Hurmaava joukkoitsemurha yhteispainos ilahduttaa syksyllä lukijoita.

Suomennettu kaunokirjallisuus

Syksyn trilleritapaus on Dan Brownin 9.9. ilmestyvä Salaisuuksien salaisuus, joka vie professori Robert Langdonin ja lukijan Prahaan ihmismielen salaisuuksien äärelle. Historiallisen fiktion mestari Ken Follettin Päivien piirissä Stonehengen varjoista nousee monumentaalinen tarina ihmisyydestä.

Kiinan merkittävimmän nykykirjailijan Yan Lianken väkevä Kun aurinko kuoli haastaa lukijan kohtaamaan maan varjopuolet. Argentiinalaisen kulttikirjailija Mariana Enriquezin Aurinkopaikka hämärille tyypeille -novellikokoelma ei jätä ketään kylmäksi. Charlotte McConaghy kuvaa vahvasti luonnon ja ihmisen haavoittuvuutta Kesyttämätön pimeä -romaanissaan.

Yli miljoona Goodreads-arviota saanut V. E. Schwabin Addie LaRuen näkymätön elämä kietoo lukijan pauloihinsa. Callie Hartin Elohopea on maailmanlaajuiseksi ilmiöksi kasvaneen Haltioita ja alkemiaa -romantasiatrilogian avausosa. Booktok-ilmiökirjojen tähtisade jatkuu myös Colleen Hooverin Marraskuun 9. -romaanissa sekä Elle Kennedyn suositun Avalon Bay -sarjan uutuudessa Villin tytön kesä. Lukijat ovat kaivanneet Liane Moriartyn älykästä huumoria ja teräviä havaintoja, joita löytyy taas Täällä vain hetken -kirjassa.

Agneta-kirjoillaan suomalaisetkin lukijat hurmanneen Emma Hambergin Rakkauden idiootit on hulvaton kertomus siitä, miten ystävyys, rakkaus, kirjallisuus ja hyvä ruoka voivat muuttaa koko elämän. Jennifer Weinerin Sinä kesänä säteilee naisten välistä ystävyyttä ja nokkelaa sanailua Cape Codin maisemissa. Romantiikkaa ja historiallista viihdettä on luvassa myös Cornwallin upeissa maisemissa Liz Fenwickin Salainen ranta ja Santa Montefioren Odota minua -romaaneissa. Sophie Cousensin Elämä pikakelauksella tarjoilee englantilaista laatuviihdettä ja Catherine Walshin Menolippu jouluun romanttisen herkun. Danielle Steelin Kaikki mikä kimaltaa on uutuus romantiikan mestarilta.

Fantasian suurmestari Andrzej Sapkowski palaa odotetussa Noituri-romaanissaan Korppien tienhaarassa Geraltin nuoruusvuosiin. Tonny Gulløvin Kuninkaan sukua jatkaa pohjoismaiset lukijat villinnyttä viikinkisaagaa.

Karin Smirnoffin Ilveksen kynnet jatkaa Millennium-sarjaa ja Mikael Blomkvistin tarinaa. Viveca Stenin Armahtaja on uusin osa Netflixistäkin tutussa Åren murhat -sarjassa. Viihdyttävää jännitystä Ruotsista on luvassa myös Sofie Sarenbrantin uudessa Emma Sköld -dekkarissa Seuraaja, Kristina Ohlssonin Strindberg-sarjan jatkossa Pelastusrengas sekä Frida Skybäckin Rautakukassa. Psykologista jännitystä ja liikuttavaa ihmissuhdedraamaa tarjoaa myös Laura Daven Yö jona katosit -mysteeriromaani.

Pascal Engmanin Vanessa Frank -trillerisarjan Menestyksen hinta sijoittuu kustannusmaailmaan ja Engmanin yhdessä toimittajakollegansa Johannes Selåkerin kanssa kirjoittama Häpeän tie jatkaa Varjomaailma-sarjaa. Ruotsalaista laatujännitystä tarjoaa myös Anders Roslundin Pako. Klassikkojännitystä puolestaan saadaan John Grishamin Caminon tuulissa sekä Wilbur Smithin Courtney-seikkailussa Nemesis.

Saataville tuodaan myös klassikot William Shakespearen Hamlet ja Charles Dickensin Joululaulu.

Tietokirjallisuus

Syksyn odotetuin keittokirja on Iman Gharagozlun ja Leena Ahokkaan Iman ja Leena – Arkisafkaa 2, joka on jatkoa supersuositulle Arkisafkaa-kirjalle. Koko Suomen villinnyt Hildur-huuma puolestaan saa upean lisän neulekirjan muodossa, kun lokakuussa ilmestyy Satu Rämön ja Sigríður Sif Gylfadóttirin Hildur -villapaidat, johon on koottu 11 Hildur-sarjan henkilöhahmojen inspiroimaa islantilaista villapaitaohjetta.

Upeita henkilökuvia ja kiehtovia elämän tarinoita tarjoavat Arja Saijonmaan Laulu vapaudelle. Muistelmani, joka on koskettava tarina tulisieluisesta ja lahjakkaasta taiteilijasta, sekä Annina Holmbergin Satu Silvon yhdeksän elämää, jossa Silvo käy läpi uraansa ja elämäänsä monien käännekohtien kautta. Henrika de Kermadecin Säädytön on epätodennäköinen rakkaustarina suomalaisesta Henrikasta, joka jää jumiin ranskalaiseen linnaan ja rakastuu aateliseen.

Koskettaviin kohtaloihin pureudutaan Johanna Aatsalon 2784 päivää -teoksessa, joka on vaikuttava kuvaus ristiriitaisten tunteiden täyttämästä elämästä alkoholistin rinnalla sekä Anneli Juutilaisen Aika jonka sain. Olga Temosen tähänastinen tarina, joka kertoo elämästä ennen ja jälkeen vakavan sairausdiagnoosin. Mari Johanna Hauta-ahon Sit mutsi vietiin maijal ja faija lanssil on kaunistelematon lapsuudenkuvaus hyvinvointivaltion nurjalta puolelta ja sieltä selviytymisestä. Venla Pystysen Lahkojohtajan morsian on paitsi järkyttävä tositarina vuosia kestäneestä kärsimyksestä ja hyväksikäytöstä myös tärkeä puheenvuoro, jotta oppisimme tunnistamaan manipuloinnin, hengellisen väkivallan ja ihmiskaupan. Pekka Penttilän Pahassa paikassa. Elämäni poliisina kertoo puolestaan omakohtaisten tarinoiden kautta poliisin työn inhimillisistä puolista ja keinoista, joista on jokaiselle apua vaikeissa tilanteissa.

Näkökulmia sotaan ja sodankäyntiin tarjoavat Ljudmila Dolgonovskan Rautakenraali. Valeri Zalužnyin elämä, joka kertoo Venäjän hyökkäyksen 24.2.2022 Kiovaan torjuneen ja Ukrainan joukkoja johtaneen kenraalin tarinan, sekä Ilmari Käihkön 10 oppia sodasta, joka on arvostetun asiantuntijan kirja siitä, mitä voimme sodista ymmärtää.

Heini Harve-Rytsälä jakaa Helikopterilääkäri. Työtä paineen alla -kirjassaan oppinsa ja työkalunsa stressinhallintaan ja Karita Tykän Kaikki rohkeus meissä. Ajatuksia kasvusta ja rakkaudesta -teos avaa Tykän mietteitä säröistä, tasapainon löytymisestä ja rakkaudesta. Itsensä kehittämiseen ja oman elämänsä suunnan muuttamiseen näkökulmia voi löytää Saska Saarikosken ja Henrik Dettmannin Pelin henki -teoksesta, joka tarjoaa oivalluksia kaksikon Yhdysvaltoihin suuntautuneen roadtripin varrelta kiinnostavine kohtaamisineen. Julie Smithin Avaa silloin kun… tarjoaa ensiapua elämän kriisitilanteisiin ja käännekohtiin konkreettisten työkalujen avulla. David Gogginsin Pysäyttämätön. Vapaudu mielesi kahleista opastaa miten liikkeellä pysyminen ja itsensä haastaminen ovat paras tapa elää oikeasti antoisaa elämää. Oskari Saaren Aki Hintsa. Voittamisen anatomian 10-vuotisjuhlapainos tarjoaa tuoreimpia tutkimustietoja, uusia tapauskertomuksia sekä pääsyn QR-koodien avulla Hintsa Performancen harjoitusmateriaaleihin. Maaret Kallion Lujasti lempeä -pöytäkalenteri 2026 auttaa havainnoimaan hyvän elämän tärkeimpiä asioita ja mielentaitoja. Herkät kuvitukset ovat Kati Vuorennon.

Muita syksyllä ilmestyviä tietokirjoja ovat David Attenborough’n ja Colin Butfieldin Valtameret. Koskemattomat syvyydet, joka kertoo planeettamme viimeisistä koskemattomista ekosysteemeistä, sekä Muumimukit. Moomin Arabian muumimukit vuosilta 1990-2025, joka esittelee kaikki muumimukit yksissä kansissa. Kahdeksanosaisessa Kiven sisällä -sarjassa vankilanjohtajana toiminut Kaisa Tammi sekä Thaimaassa vankilassa istunut Tomi Långstedt keskustelevat siitä, mitä vankilan muurien sisäpuolella todella tapahtuu. Kati Pukin käsikirjoittamassa sarjassa pureudutaan muun muassa rikollisuuteen, vankilan hierarkiaan ja kirjoittamattomiin sääntöihin.

Lasten- ja nuortenkirjat

Heinäkuussa ilmestyvä laajennettu laitos teoksesta Tove Janssonin Muumilaakson maailma (Philip Ardagh, Frank Cottrell Boyce) jatkaa muumien 80-vuotisjuhlavuotta. Lisäksi syyskauteen saadaan uutuudet Muumipeikko ja luottoystävä, Muumimamma on KILTTI- ja Haisuli on TUHMA -pahvikirjat sekä neljän ensikirjan pakkaus, MUUMI Vauva: Pieni muumikirjasto. Niin ikään 80:tä vuotta juhliva Peppi Pitkätossu nähdään helppolukuisessa Tässäpä Peppi Pitkätossu: Yllättävä koulupäivä -kirjassa ja Peppi käy ostoksilla -kuvakirjassa (Astrid Lindgren ja Ingrid Vang Nyman) sekä osana Astrid Lindgrenin rakkaimmat joulutarinat -kokoelmaa. Lisäksi Lindgrenin tarinamaailmaan saadaan uudistettu painos Marikin joululomasta Ilon Wiklandin kuvituksilla.

J. R. R. Tolkienin Hobitti ilmestyy runsaasti kuvitettuna juhlalaitoksena Kersti Juvan suomennoksen 40-vuotisjuhlan kunniaksi.

0–3-vuotiaat

Lempitarinoita 1-vuotiaalle ja Lempitarinoita 3-vuotiaalle kokoavat klassikkotarinoita ja suloisia kuvia kauniiksi lahjakirjoiksi. Pikkumummu ja iso rakkaus on Eppu Nuotion ja Kristiina Louhen kuvakirja isovanhemman ja lapsenlapsen suhteesta. Kirsi Kunnaksen ja Christel Rönnsin Iloinen auto ja muita rämiseviä runoja on riemastuttava kokoelma Kunnaksen vauhdikkaimpia runoja. Debi Gliorin kettuhahmot ihastuttavat uudessa Pieni rakas -kuvakirjassa. Perheen pienimmille ilmestyvät myös Knut Næsheimin Fantti ja työkoneet, CoComelon: Lääkärissä! ja CoComelon: Palopelastaja!.

Kirjailija–kuvittaja Maria Viljan Juuli, isoveli ja hurja liuku aloittaa uuden kuvakirjasarjan. Valo ja synkkä pilvi on Liisa Rinteen ja Johanna Ilanderin kuvakirja ulkopuolelle jäämisestä. Vuokko Hurmeen ja Giannetta Portan Miniope laskee lampaita puolestaan opettaa matemaattisen hahmottamisen alkeita.

Leikki- ja esikouluikäiset

Ronttiäiti ja Ahkera Tiikeri aloittaa rempseän sarjan, jonka tarinat ovat Liisa Louhelan ja kuvitukset Elina Johanna Ahosen. Tavara-avaruus on runokirja palkituilta Anna Elina Isoarolta ja Mira Malliukselta.

Maaret Kallion ja Lotta Forsin Seepra joka kadotti raitansa käsittelee lapsen surua ja Aina yhtä rakas sisältää Kati Vuorennon kuvittamat Kallion lastenrunot yksissä kansissa.

Painajaispuoti: Karmivat tarinat 1–3 (Magdalena Hai ja Teemu Juhani) kokoaa yhteen kolme helppolukuista tarinaa. Myös Salla Salmelan, Iina Hyttisen ja Noora Katon Naapurissa: Hurja halloween vie jännän äärelle. Meri Savosen, Satu Koiviston ja Parvati Pillain satukeittokirja Kettulan kahvila: Joulu lumilinnassa tuo iloa joulunodotukseen.

Löyhkäävien tarinoiden ystäviä hemmotellaan Roope Lipastin ja Kaisu Sandbergin Lemuetsivät-uutuudella Jurakauden paukku sekä kokoelmateoksella Lemuetsivät: Ensimmäinen hajuyhteys ja muita ällöttäviä mysteereitä. Lisäksi äänikirjoina ilmestyvät Lemuetsivien osat 14–16: Vain muutaman paukun tähden, Hyvät, pahanhajuiset ja rumat ja Huuliherpeskostaja.

Helppolukuisten Lukupalojen sarjaan saadaan Mikko Kalajoen ja Väinö Heinosen suunnistussarjan aloittava Karttakopla huhuilijan jäljillä ja Jade Haapasalon ja Valpuri Kerttulan Huvipuiston Helmi ja taikakaaos. Tietopaloissa ilmestyvät puolestaan Mirkka Auvisen ja Sini Nihtilän Musiikin tahdissa ja Mikko Kalajoen ja Aapo Ravantin Autoja farmarista formulaan.

Suomennettuja lastenkirjauutuuksia ovat Camilla Brinckin Musse ja Helium: Rakkauden tuuli ja Sarah Sheppardin Hait!.

Alakouluikäiset

Mielikuvituksen runsaudensarvi, Miina Supisen ja Anni Nykäsen Rosmariini-sarja saa jo viidennen osan, Mahtava mahaplätsi. Lätkä-Lauri ja NHL-kuume jatkaa puolestaan Roope Lipastin ja Harri Oksasen suosittua sarjaa. Pirjo Heikkilän ja Sanna Stellanin huumori kukkii Tiina Konttilan kuvittamassa Pirjo-täti ja Sanna-täti: Rapakasvatusta -kirjassa. Myös fanitetut Rambon talli - ja Höpersankarit-sarjat saavat jatkoa, kun Venny Heléniltä ja Kaisa Pirttiseltä ilmestyvät Rambon talli: Mahdoton unelma ja Hevosunelmia-täyttökirja sekä Ernest Lawsonilta ja Maria Makkoselta Höpersankarit 4: Robottikaaos ja äänitarinat Pyykkimonsterin kirous, Mieletön maailmanmatka, Tunneturbon tapaus ja Höpersankarit-jouluekstra 2.

Sarjakuvallisia romaaneja ilmestyy neljä: Jeff Kinneyn Neropatin päiväkirja -sarjan 20. osa, Rachel Renée Russellin Nolo elämäni: Olisinpa kiertueella, Katie Kirbyn Lottie Brooksin päiväkirja: Kaoottiset kaverikiemurat sekä norjalaisen Nora Dåsnesin Sydän vasta puolillaan osana WSOY:n Palkittua lasten- ja nuortenkirjallisuutta maailmalta -sarjaa. Muita suomennettuja kirjauutuuksia alakouluikäisille ovat James Pontin bestseller-jännäri Kaupunkivakoojat, Roald Dahlin ja Quentin Blaken Ilmarin ihmelääke, Sofie Sarenbrantin Mira ja Kuu: Tähtioppilas, Kristina Ohlssonin Tähtihauta ja Erin Hunterin Soturikissat: Opas klaanien maailmaan -tietopaketti, Soturikissat: Tähdetön klaani 2: Taivas ja Pandojen valtakunta: Tulta ja tuhkaa.

12+-vuotiaat

Sisko Latvuksen nuortenromaanissa Rudolfin näköinen poika selvitetään sisällissodassa tapetun esi-isän tarinaa. Anniina Mikaman Häkkilintu on seikkailullisen fantasiaduologian avausosa. Mari Luoman uusi nuortensarjakuva on maaginen ja merellinen Freya & Eldi: Matka Ejderhaan.

Sijoittajat Ronja Roms ja Helena Rostedt vastaavat nuorten kasvaneeseen kiinnostukseen rahaa ja taloutta kohtaan tietoteoksella Näin tehdään rahaa: Kaikki mitä olet halunnut tietää rahasta ja sijoittamisesta. Pinjan ja Valtterin meikkikirja: Kaikki kauneudesta on opas suosituilta kauneusvaikuttajilta, Pinja Potasevilta ja Valtteri Sandbergilta. Gogin tekovitsikirja on kuutena äänikirjana ja parhaista paloista koostettuna painettuna kirjana ilmestyvä huumoribattle Gogi Mavromichalisin ja tekoälyn välillä.

Palkittua nuortenkirjallisuutta maailmalta -sarjassa ilmestyy zimbabwelaisen Blessing Musaririn Kaikki mitä kaipasimme. Tuhansien tarinoiden lintu on arvoituksellinen seikkailuromaani Kiyash Monsefilta.

15+-vuotiaat

Anna Paldarin ammattikoulumaailmaan sijoittuva Vapaavyöhyke aloittaa WSOY:n uuden Ote-sarjan, joka tarjoaa vetäviä nuortenkirjoja kaiken tasoisille lukijoille. Heidi Nummen Petovala on moderni ekofantasia ilveksen suojelija Laikasta. Annukka Salaman Sulamispiste kertoo lätkäkaukalossa rakastuvista vastustajista ja mukana on Satu Ovaskaisen kuvituksia.

Jumalainen vastustaja ja Armottomat valat ovat lukijat hurmannutta YA-fantasiaa Rebecca Rossilta. Jennifer Lynn Barnesin The Inheritance Games saa itsenäisen jatko-osan Hawthornen veljekset. Aatonaatto on uusi, Rosie Fowinklen kuvittama Caraval-tarina Stephanie Garberilta. Adam Silvera särkee taas sydämet odotetulla Hetki ennen kuolemaa -romaanilla.

Sarjakuvat

Lellikki on valtasuhteita ja kiusaamista toiveikkaasti käsittelevä uutuus sarjakuvataiteen valtionpalkinnon voittaneelta Juliana Hyrriltä. Nykysarjakuvan suurteos, Marjane Satrapin omaelämäkerrallinen Persepolis ilmestyy uutena, kaikki neljä osaa yhdistävänä laitoksena. Gazan sota on ajankohtainen sarjakuvaessee Joe Saccolta.

WSOY:n syksyn katalogi on kokonaisuudessaan katsottavissa täällä:

https://issuu.com/kirja/docs/wsoy_syksy_2025



Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Kotimainen kaunokirjallisuus:

Viestintäpäällikkö Alina Kulo, alina.kulo@wsoy.fi , puh. 050 4111 729

Tietokirjallisuus:

Viestintäpäällikkö Tuuli Leppänen, tuuli.leppanen@wsoy.fi, puh. 040 5646 734

Lasten- ja nuortenkirjat:

Viestintäpäällikkö Liisa Aalto, liisa.aalto@wsoy.fi, puh. 050 473 3377

Suomennettu kaunokirjallisuus:

Brand Manager Mikko Immonen, mikko.immonen@wsoy.fi, puh. 050 564 4721

Arvostelukappaleet: tiedotus@wsoy.fi

Painokelpoiset kansi- ja kirjailijakuvat: www.wsoy.fi/medialle/kuvapankki