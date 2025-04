Sota Sudanissa on jatkunut kaksi vuotta – 60 prosenttia väestöstä tarvitsee humanitaarista apua

Lääkärit Ilman Rajoja: Mahdollinen tulitauko Gazaan on helpotus, mutta tulee liian myöhään 16.1.2025 21:13:58 EET | Tiedote

Lääkärit Ilman Rajoja pitää ilmoitusta mahdollisesta tulitauosta elintärkeänä hengähdystaukona. Tulitaukosopimus odottaa vielä vahvistamista ja täytäntöönpanoa. Järjestön mukaan tulitauko tulee kuitenkin aivan liian myöhään, suunnattoman kärsimyksen ja lukemattomien menetettyjen ihmishenkien jälkeen. Lääkärit Ilman Rajoja vaatii, että hauras helpotus ei jää pelkäksi tauoksi. ”Ihmisten on saatava rakentaa elämänsä uudelleen, saatava ihmisarvonsa takaisin sekä voitava surra kuolleita ja kaikkea menetettyä. Israelin pommitusten on loputtava, ja humanitaarisen avun määrää on kasvatettava kiireellisesti, jotta ihmisten valtavaan avun ja sairaanhoidon tarpeeseen voidaan vastata”, sanoo Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön pääsihteeri Christopher Lockyear. Vaikka tulitaukoa tulee noudattaa ja sen on oltava pitkäaikainen, se on siltikin vasta ensimmäisen askel Gazan valtavien humanitaaristen, psykologisten ja sairaanhoidon tarpeiden kattamiseksi Gazassa. “Sodan alkaessa tyttäreni oli kaksivuotias