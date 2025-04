Vuonna 2025 uusi auto voi olla edullisempi kuin käytetty - ainakin rahoituksen näkökulmasta

Joustoluottojen suosio kasvaa ja kuluttajan vastuu korostuu muuttuvassa luottoympäristössä 10.4.2025 09:30:25 EEST | Tiedote

Suomen kulutusluottomarkkina on kokenut viime vuosina nopeita muutoksia. Rahoitusalan sääntely on tiukentunut ja samalla uudet digitaaliset lainatuotteet ovat yleistyneet vauhdilla. Yksi näkyvimmistä kehityskuluista on joustoluottojen voimakas nousu osaksi kotitalouksien taloudenhallintaa. Joustavuus tuo mukanaan mahdollisuuksia, mutta myös uudenlaisia riskejä, jotka kuluttajan on hyvä ymmärtää ennen luottopäätöstä.