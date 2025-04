Uusi valtakunnallinen radiokanava POPfm aloittaa lähetyksensä tänään

Suomen kaupallinen radio täyttää tänä vuonna 40 vuotta. Tänään käynnistyy kaupallisen radion uusi aikakausi, kun valtakunnallinen radiokanava POPfm aloittaa lähetyksensä. Yle Puheelta vapautuneen taajuuden toimiluvan uusi haltija Mad Men Media Oy haluaa haastaa Suomessa vallitsevan, kahden suuryrityksen muodostaman duopolin kaupallisella radiokentällä.

Kuuluvuusalueellaan peräti 98 % suomalaisista tavoittava uusi radiokanava POPfm keskittyy soittamaan hyvän mielen musiikkia. Musiikki on kanavalla keskiössä.

“Hyvä mieli kuuluu kaikille, joten tarjoamme POPfm:n kuuntelijoille päivään musiikin, josta tulee hyvälle fiilikselle. Juontajatiimimme tuo pakettiin oman lisäyksensä positiivisella ja viihdyttävällä otteellaan. Loppuvuodesta kanavalla käynnistyvät myös omat uutislähetykset”, kuvailee POPfm:n kanavapäällikkö Cia Heritty Mad Men Medialta.

Kattaukseen lukeutuu sekä kotimaisia että ulkomaisia hittejä aina 1990-luvulta tähän päivään. Kanavan konsepti on suunniteltu kuuntelijalähtöisesti ja Suomen markkina-alue tutkittu huolellisesti. Taustatiimissä vaikuttaa joukko pitkän linjan radio-osaajia Suomesta ja Ruotsista.

“Tavoitteenamme on tarjota raikas kanavavaihtoehto sekä suomalaiselle yleisölle että mainostajille. Suunnitelmamme on rakentaa POPfm:stä yksi maan johtavista valtakunnallisista kanavista”, kertoo Mad Men Media Oy:n toimitusjohtaja Mattias Gustavsson.

Juontajakolmikolla vahva tausta sisällöntuotannosta

POPfm:n juontajina on aloittanut monipuolisesti sisällöntuotannon parissa kunnostautunut kolmikko Matti Roth, Lassi Hurskainen ja Essi Unkuri. Roth on tullut tutuksi erityisesti Blokess-somekanavien videosketseistä ja maalivahtinakin tunnetulla Hurskaisella on myös vahvaa juonto- ja videotuotantokokemusta. Unkuri on puolestaan kaksikielinen juontaja, sisällöntuottaja ja Miss Suomi 2021.

“Työ valtakunnallisessa radiossa on ollut unelmani. On erityisen hienoa päästä rakentamaan aivan uutta kanavaa ja brändiä yhdessä osaavan ja innostavan tiimin kanssa”, iloitsee Essi Unkuri.

POPfm – Hyvän mielen musiikkia

Taajuusalueet 16.4.2025 alkaen:

91,4 Kouvola

103,7 Espoo

92,0 Eurajoki

101,9 Haapavesi

107,9 Iisalmi

100,7 Lappeenranta

92,5 Jyväskylä

103,2 Savonlinna

100,4 Joensuu

106,4 Lieksa

88,1 Kuopio

90,5 Hollola

97,5 Lapua

101,8 Mikkeli

107,7 Oulu

94,7 Pihtipudas

102,4 Pelkosenniemi

106,5 Taivalkoski

105,4 Tammela

88,3 Tampere

101,6 Tervola

96,7 Kaarina

101,2 Sotkamo

88,8 Kruunupyy

96,1 Kristiinankaupunki

95,9 Parkano

105,2 Mustasaari

104,3 Kuusamo

Kuunneltavissa myös Radioplayer-sovelluksen kautta.