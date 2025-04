Senaatti-konsernissa vastuullisuusarviointi ja päästötavoitteet ohjaavat kohti hiilineutraaleja ja kestäviä tiloja

Tavoitteenamme valtion hiilineutraalit tilat vuoteen 2035 mennessä

Valtion omistamien kiinteistöjen käytön aikaiset päästöt ovat pudonneet merkittävästi. Senaatti-kiinteistöt on vähentänyt 83 % ja Puolustuskiinteistöt 54 % toiminnan suoria ja ostoenergian epäsuoria päästöjä vuoden 2020 tasoon verrattuna.

Rakensimme ja investoimme kertomusvuonna asiakkaidemme tiloihin poikkeuksellisen paljon, yhteensä 759 milj. euroa. Rakennutimme tiloja erityisesti turvallisuusviranomaisten käyttöön.

”Vastuullisuus näkyy vahvasti myös rakennuttamisessa: teemme vastuullisuusarvioinnin yli 4 milj. euron rakennushankkeissa niiden valmisteluvaiheessa. Arviointi tukee esimerkiksi hiilineutraalisuutta ja kiertotaloutta edistävien toimenpiteiden huomioimista. Lisäksi asetamme rakennushankkeillemme hiilineutraalisuustavoitteet”, toteaa Senaatti-konsernin vastuullisuusjohtaja Timo Kanerva.

Ympäristötavoitteissa luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on tärkeässä roolissa Senaatin toiminnassa. Kertomusvuonna laatimamme luontotiekartan tavoitteena on saavuttaa luonnon kokonaisheikentymättömyys vuoteen 2030 mennessä. Teimme luonnon monimuotoisuutta edistäviä toimia 25 kohteessa. Luontoselvityksiä on tehty kaikkiaan 155 kappaletta. Selvitysten tuloksia hyödynnetään kiinteistöjen hoidossa, uudisrakennus- ja korjaushankkeissa sekä kiinteistökehityksessä. Tavoitteena on kerryttää tietoa, jotta luontoarvot voidaan ottaa huomioon eri toimenpiteitä suunniteltaessa. Senaatin käyttämä luontoselvitysten malli on vapaasti koko kiinteistöalan hyödynnettävissä.

Uudet tilaratkaisut, kiinteistöjen myynnit ja hankintojen kehittäminen toivat mittavat säästöt

Sovimme asiakkaidemme kanssa 379 tilaratkaisuprojektin toteuttamisesta. Projektit tuottavat lähes 30 milj. euron vuotuiset säästöt valtioasiakkaiden toimitilakustannuksiin. Tilojen tehokas ja optimaalinen käyttö on myös yksi tehokkaimmista keinoista vähentää päästöjä. Se on sekä talouden että ympäristön näkökulmasta järkevää toimintaa.

Kiinteistöjen myynnit onnistuvat vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta hyvin. Myimme valtiolle tarpeettomia kiinteistöjä 96 milj. eurolla. Luopumalla tarpeettomista tiloista, voidaan niihin sidotut pääomat ohjata valtion muihin tarpeisiin.

Senaatti-konsernin kokonaishankinnat vuonna 2024 olivat noin 1 128 milj. euroa, ja Senaatti-konserni liikelaitoksineen kuuluu Suomen merkit­tävimpien julkisten hankintaorganisaatioiden joukkoon. Saavutimme hankintatoimen kehittämistyön avulla noin 89 milj. euron säästöt ja työllistimme kiinteistö- ja rakennusalan toimijoita 14 300 htv verran.

Panostukset asiakastyytyväisyyteen ja työhyvinvointiin

Asiakkaidemme tyytyväisyys oli hyvällä tasolla: 77 % oli tyytyväisiä tyytyväisiä tiloihin. Henkilöstötutkimuksessa saimme 5. kerran Innostavimmat työpaikat -tunnustuksen.

Tutustu tarkemmin vastuullisuusraporttiimme ja vuosikatsaukseemme

Senaatti-konsernin vastuullisuusraportti, joka on samalla vuosikatsauksemme, on julkaistu osoitteessa www.senaatti.fi/vastuullisuusraportti2024.

Raportti on kattava kuvaus konsernin liikelaitosten eli Senaatti-kiinteistöjen ja Puolustuskiinteistöjen vuodesta 2024 taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun näkökulmista.

Senaatin järjestyksessään 23. yhteiskuntavastuuraportti on laadittu GRI-standardin mukaisesti, ja raportin numeroaineisto on kolmannen osapuolen varmentama. Raportoimme myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti, joista olemme valinneet toimintamme kannalta viisi keskeistä tavoitetta ja niille alatavoitteita.

Lisätietoja:

