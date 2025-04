Suomalaisen Pesmelin digitaalinen kaksonen mullistaa teollisuuden materiaalivirtoja – strategiauudistus johtanut ennätyskauppoihin

Volare jalostaa ruokahävikistä ravintoa – kauppoihin tulossa pian Volaren proteiinirehulla kasvanutta kotimaista kirjolohta 24.9.2024 09:25:29 EEST | Tiedote

Jopa 10 % maailman kasvihuonepäästöistä aiheutuu ruoasta, jota tuotetaan mutta ei syödä. Hävikin hyödyntämisessä on valtava potentiaali, johon suomalainen ruokateknologiayhtiö Volare on tarttunut jalostamalla teollisesta ruokahävikistä hyönteisproteiinia. Tätä proteiinia on jo hyödynnetty suomalaisista ruokakaupoista löytyvistä tuotteissa, kuten lemmikinruuissa. Hyönteisproteiinirehulla kasvatetaan nyt myös kirjolohta. Volare työskentelee maailman suurimpien rehutoimijoiden kanssa ja hakee vauhtia tuotannon skaalaamiseen 7,5 miljoonan euron rahoituskierroksella Springvestin kanssa. Merkittävä osa Volaren tulevan tehtaan tuotannosta on jo myyty.