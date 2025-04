Iida Turpeisen menestysromaani Elolliset ehdolla Italian merkittävimmän kirjallisuuspalkinnon saajaksi

Elolliset-romaanin italiankielisen laitoksen julkaisee Neri Pozza, ja sen on kääntänyt Nicola Rainò.

Tämän vuoden muut ehdokkaat ovat:

– The Discovery of Holland (Jan Brokken)

– Muna, or Half a Life (Terézia Mora)

– The Bee Sting (Paul Murray)

– Theodoros (Mircea Cărtărescu)

Elollisten ulkomaan oikeuksia myy Helsinki Literary Agency. Oikeudet on jo myyty 28 kielialueelle. Teos on saanut sekä Suomessa että ulkomailla ylistävän vastaanoton: se on ollut Finlandia-palkintoehdokkaana ja voittanut Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon, Kiitos kirjasta -palkinnon ja Storytel-palkinnon. Teoksen kansainvälinen menestys on huomioitu muun muassa The Bookseller -lehdessä.

Iida Turpeinen on ensimmäinen suomalainen kirjailija, joka on saanut ehdokkuuden sitten Rosa Liksomin (Hytti nro 6) vuonna 2014.

Lisätietoa englanniksi HLA:n sivuilta: https://www.helsinkiagency.fi/2025/04/15/beasts-of-the-sea-by-iida-turpeinen-nominated-for-premio-strega-europeo/