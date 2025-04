Vihreiden Tiina Elo vastaa ministeri Essayahille: “Tässä taloustilanteessa ei tarvita tehottomia metsäteollisuuden tukia, vaan uskottavaa hiilinielupolitiikkaa”

– Tällä viikolla maan johtava ilmastopolitiikan tutkijajoukko, ilmastopaneeli, muistutti, että Suomen ilmastotavoitteita ei voida saavuttaa ilman hakkuiden vähentämistä. Hallituksen ja metsäteollisuuden vastaus vaikuttaa olevan jyrkkä ei. Hallitus ja sen ministeri Sari Essayah haluavat puhua ainoastaaan metsien kasvun lisäämisestä ilman mitään muita toimia, mikä ei tutkitusti riitä. On kestämätöntä, että hallitus asettaa metsäteollisuuden edun kaiken muun edelle, Elo jyrähtää.

– Ministerin listalla ei kuitenkaan ole edes hallitusohjelmastakin löytyvää metsien kiertoaikojen pidentämistä, mikä olisi pitänyt jo ottaa käyttöön. Metsien kasvun kiihdyttäminen ei auta hiilinielujen kasvattamisessa, jos metsien ei anneta kasvaa pidempään, Elo huomauttaa.

Metsäteollisuus on vedonnut hallitukseen, että tukisi metsien hoitotoimenpiteitä uudella tukirahalla taimikoiden hoitoihin, raivauksiin ja lannoituksiin. Elo suhtautuu kriittisesti ajatukseen, että metsäteollisuuden tukia lisättäisiin avokätisesti samaan aikaan, kun hallitus ei ole valmis tarttumaan toimeen hiilinielujen elvyttämiseksi.

– Valtion taloudellinen tilanne on heikko ja hiilinielujen elvyttämiseen tarvitaan rahaa. Hallitus ei suostu leikkaamaan ilmastolle haitallisista tuista, vaikka sille olisi huutava tarve. Samaan aikaan puun hinta on todella korkealla ja viime vuonna metsäyhtiöt ovat tehneet satojen miljoonien tulosta. Tässä tilanteessa ei pidä kaataa avokätisesti julkista rahaa metsäteollisuuden tukin. Sen sijaan nykyisiä tukia pitäisi muokata sellaiseksi, että ne aidosti tukevat hiilinielujen vahvistamista ja myös luonnon monimuotoisuuden vaalimista, Elo linjaa.

– Hakkuutasoja on rajattava, koska hiilinielujen kasvattamisella on kiire. Jos hallitus ottaisi hiilinielun vahvistamisen tosissaan, se ryhtyisi esimerkiksi rivakoihin toimiin avohakkuiden kieltämiseksi turvemailla. Tätä metsäteollisuuskin on ainakin julkisesti kannattanut, mutta asia ei ole edennyt, Elo päättää.