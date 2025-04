Simojoen jäänlähtö lähellä viikonloppuna - muilla vesistöillä tilanne rauhallinen

Simojoella virtaaman ennustetaan nousevan jäänlähtörajan tuntumaan tulevana viikonloppuna. Simojoella tulva on jäämässä vähäisen lumimäärän vuoksi ennätyksellisen pieneksi, ellei mahdollisesti liikkeelle lähtevistä jäistä aiheudu jääpatoja. Pieni tulvavirtaama lisää riskiä liikkeelle lähtevien jäiden pohjaan takertumiseen. Viikon vaihteessa Simojoen virtaaman ennustetaan kääntyvän laskuun sään kylmetessä. Simojoella voi tapahtua toinen tulvahuippu huhti-toukokuun vaihteessa.

Tämän viikon lämmin sääjakso saa lumen sulamaan osassa Lappia. Lähiviikoille ennustetaan kylmää säätä, joten lumen sulaminen hidastuu tai pysähtyy. Lumen vesiarvo on Etelä- ja Lounais-Lapissa selvästi keskimääräistä pienempi. Muonionjoen, Ounasjoen, Ivalojoen ja Tenojoen latvoilla lumen vesiarvo on jonkin verran keskimääräistä suurempi.

Jäät ovat vielä Lapin vesistöissä paikoillaan, mutta joitakin virtapaikkoja on jo sulana. Tänä talvena jäät ovat monella alueella olleet vahvempia kuin edellisvuosina, joten riski jääpatojen muodostumiseen on olemassa erityisesti Simojoella, Tornionjoella ja Ounasjoella. Jääpatoja voi muodostua myös muilla vesistöillä. Riski jääpatojen muodostumiseen on suurempi, jos jäät lähtevät liikkeelle vahvoina tai jäät lähtevät ensin vesistön yläosilta.

Lähipäivien lämmin sää voi heikentää jäitä nopeasti. Jokien jääkannet heikkenivät jo jonkin verran toissa viikon lämpimän ja aurinkoisen sääjakson aikana. Jäillä liikkumisessa tulee noudattaa erityistä varovaisuutta.

Tulvaennusteissa on vielä paljon epävarmuutta

Tulvaennusteissa on vielä paljon vaihtelua tulvahuipun suuruuden ja ajankohdan suhteen. Sulamiskauden lämpötilan kehitys ja sateet vaikuttavat merkittävästi siihen, millaisena tulvat lopulta toteutuvat. Nopea sään lämpeneminen ja runsaat vesisateet kasvattavat tulvia.

Tällä hetkellä Simojokea lukuun ottamatta Lapin jokien tulvahuippujen suuruus on ennusteissa lähellä keskimääräistä tulvaa ja huiput ajoittuvat toukokuun puoliväliin. Ounasjoella, Muonionjoella ja Ivalojoella suurempikin tulva on mahdollinen, mikäli sää lämpenee nopeasti ja lumen sulamiskaudella sataa vettä.

Viranomaiset aloittivat valmistautumisen kevään tulvatilanteeseen

Lapin ELY-keskuksen johdolla 16.4.2025 pidettyyn viranomaisten tulvakokoukseen osallistuivat mm. Lapin pelastuslaitos, Lapin alueen kuntien ja vesistösäännöstelijöiden edustajia ja Jääkäriprikaati. Kokouksessa Tulvakeskuksen asiantuntijat esittivät ajankohtaiset sää- ja tulvaennusteet lähiviikoille. Lisäksi keskusteltiin organisaatioiden varautumisesta kevättulvaan. Organisaatiot ovat aloittaneet tavanomaisen varautumisen tulvaan ja seuraavat aktiivisesti tulvaennusteita.

Riippumatta siitä tuleeko kevään tulvasta suuri vai pieni, kannustavat viranomaiset Lapin alueen asukkaita varautumaan tulviin hyvissä ajoin ennen tulva-aikaa. Vastuu kiinteistöjen tulvasuojelusta on kiinteistöjen omistajilla. Ennen tulvia on syytä siirtää pois alavilta rannoilta veneet ja muut irtaimet rakenteet. Tulvatilanteen kehittymistä voi seurata vesi.fi-palvelussa.

Seuraava viranomaisten tulvakokous on 23.04.2025, jonka jälkeen julkaistaan tiedote.