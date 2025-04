Vuokrien nousuvauhti hidastui lähes kaikkialla, ja Espoossa sekä Vantaalla vuokrat jopa laskivat – ”pääkaupunkiseudulla ei näy merkkejä vuokra-asuntopulasta edes kiikareilla”

”Pääkaupunkiseudulla vuokramarkkina on yhä selvästi vuokralaisen markkina, eikä vuokra-asuntopulasta ole merkkejä edes kiikareilla. Tarjontaa on runsaasti, ja vuokrien nousu on käytännössä pysähtynyt, jopa negatiivinen Vantaalla. Mutta vuokrat laskevat myös esimerkiksi Espoon kaksioissa. Eivätkä näissä luvuissa edes näy erilaiset alennukset vuokrista kuten esimerkiksi ensimmäiset alennetut kuukaudet tai lahjakortit, eli todellisuudessa laskua on jopa enemmän”, huomauttaa Suomen Vuokranantajien ekonomisti Eemeli Karlsson.

”Pääkaupunkiseudun vuokramarkkina pysyy haastavana asuntosijoittajille. Viime kuussa vapaana olevien yksiöiden määrä nousi ennätykselliseksi – jopa väkiluvun muutokset huomioiden. Pelottelut vuokra-asuntopulasta pääkaupunkiseudulla näyttäytyvät tämän valossa sanahelinältä”, Karlsson jatkaa.

Vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa vuokrat jatkoivat nousuaan eniten Rovaniemellä (2,5 %), Oulussa (2,1 %) ja Hämeenlinnassa (1,9 %), mutta nousuvauhti hidastui näissäkin kaupungeissa. Vantaalla vuokrat jopa laskivat (-0,3 %). Hitainta nousu oli Espoo-Kauniaisissa (0,2 %) sekä Helsingissä, Hyvinkäällä ja Keravalla, joissa vuokrat nousivat vain 0,3 %.

Kolmioiden vuokrat nousivat yhä nopeammin, mutta ero on kaventunut. Pääkaupunkiseudulla yksiöiden vuokrat pysyivät ennallaan (0,0 %), kaksioiden nousu oli vähäistä (0,2 %) ja kolmioiden vuokrat nousivat 0,4 prosenttia. Muualla Suomessa yksiöiden vuokrat kasvoivat 1,3 %, ja sekä kaksioiden että kolmioiden 1,4 %. Suurimmat kaupunkikohtaiset vuokrannousut mitattiin Rovaniemellä: kaksioissa 2,7 % ja yksiöissä 2,1 %. Perheasunnoissa eli kolmioissa kovin nousu nähtiin Tampereella (2,7 %).

”Yhteenvetona voi todeta, että vuokrien nousu on kautta linjan hidastunut. On kuitenkin hyvä muistaa vuokramarkkinoiden kausivaihtelut – alkuvuosi on perinteisesti hiljaisempaa aikaa. Samaan aikaan tilastoissa nousee kärkeen uusia alueellisia nousijoita: yksiöissä erityisesti Seinäjoki ja Kokkola, kaksioissa Vaasa”, Karlsson tiivistää.

ARA-vuokrat nousivat edelleen huomattavasti vapaarahoitteisia enemmän ja suurimmat nousut nähtiin Turussa (6,0 %), Kotkassa (5,3 %) sekä Joensuussa (5,2 %). Pääkaupunkiseudun ARA-vuokrat nousivat (4,6 %) edelleen selvästi muuta maata enemmän (3,6 %). Kaikkein eniten ARA-vuokrat nousivat Helsingin kalleimmilla alueilla (5,6 %).

”Vaikka ARA-vuokrien nousuvauhti on hieman hidastunut, ne jatkoivat yhä selvästi nopeampaa kasvua kuin vapaarahoitteiset vuokrat. Joillain paikkakunnilla ARA-asunnot ovat jo kalliimpia kuin vapaarahoitteiset, ja ero kaventuu yhä”, Karlsson toteaa.