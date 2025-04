Sanoma ja Superpesis jatkavat yhteistyötä merkittävällä sopimuksella

Uusi pitkäaikainen mediasopimus nostaa vuosia jatkuneen yhteistyön seuraavalle tasolle. Mediaoikeuksien lisäksi Sanoma ja Superpesis aloittavat vahvan strategisen yhteistyön, jonka tähtäimenä on nostaa pesäpallon arvoa ja ilmiötä Suomessa.

Sopimuksen myötä Superpesiksen päälähetysten määrä Ruudussa kasvaa merkittävästi jo tänä vuonna, ja vuonna 2027 kaikki ottelut nähdään tuotettuina ja selostettuina lähetyksinä.

Molemmat osapuolet näkevät yhteistyössä suuria mahdollisuuksia.

”On upeaa päästä viemään yhteistyötä Superpesiksen kanssa uudelle tasolle. Jaamme samat näkemykset ja tavoitteet pesäpallon potentiaalista Suomessa. Uskon, että tämä sopimus tulee nostamaan pesäpallon jokaisen suomalaisen urheilufanin huulille", iloitsee Nelonen Median urheilupäällikkö Tuomas Saarela.

”Kokonaisuudessaan sopimus on Superpesis-historian merkittävin, niin toiminnallisesti kuin taloudellisestikin. Tämä sopimus antaa hyvät resurssit seuroille edelleen kehittää toimintaa jatkossa. Erityisesti iloitsen tahtotilasta viedä kumppanuus aidosti strategiselle tasolle - tämä tulee kehittämään koko lajia”, kertoo Superpesiksen toimitusjohtaja Olli Aro.

Superpesiksen lähetykset Ruudussa kaudella 2025

Tulevalla kaudella päälähetysten studioisäntänä nähdään tuttuun tapaan Olli Eronen. Studiotiimi vahvistuu, kun uutena asiantuntijana mukaan liittyy moninkertainen Suomen mestari ja vuoden miespesäpalloilijaksi ja -lukkariksi valittu Juha Puhtimäki.

"On tosi hienoa päästä mukaan – uskon, että pystyn tuomaan uutta näkökulmaa nykypesikseen. Olen ollut lajin ytimessä jo yli kymmenen vuotta, ja Joensuun mestaruusvuodesta lähtien olen päässyt kokemaan, mitä huipulla oleminen todella tarkoittaa. On siistiä päästä avaamaan sitä, mitä joukkueiden kopeissa oikeasti ajatellaan ja koetaan. Tykkään sanoa asiat suoraan, mikä varmasti herättää tunteita niin puolesta kuin vastaankin. Uskon, että katsojat saavat tästä kaudesta aivan uudenlaisen katselukokemuksen."

Asiantuntijakommentaattoreina jatkavat viime vuoden suosikit Emilia Itävalo, Juha "Upi" Antikainen sekä Antti Tokkari. Selostamossa kuullaan tuttuun tapaan Miska Peltoniemeä, Antti Eteläpäätä, Anssi Ritaria, Aleksis Ärjettä ja Juha Järvenpäätä.

Superpesis jatkaa tälläkin kaudella yhteistyötään Radio Suomipopin kanssa. Aamulypsyn juontajat Tinni Wikström ja Juuso Mäkilähde odottavat alkavaa kautta innolla:

"Pallot ilmaan – me ollaan valmiina! Viime kausi oli huikea, täynnä meininkiä ja tunnelmaa. Tänäkin kesänä Aamulypsy on vahvasti mukana pesiskaudella: käydään katsomassa matseja ja nostetaan pesis esiin lähetyksissä koko kauden ajan. Let’s make pesis great again!"

Pesäpallokausi pyörähtää käyntiin 26.–27.4. Fugepesiksellä, joka nähdään Ruudun lisäksi myös Nelosella. Fugepesiksen studiot juontaa Miska Peltoniemi.