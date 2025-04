Ennakkotiedote: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston kokous 24.4.2025

15.4. päätöstiedote: kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Jätkäsaaren uinti- ja liikuntakeskuksen hankesuunnitelman ja puoltaa Pitäjänmäen kirjaston ja nuorisotalon hankesuunnitelmaa. 15.4.2025 18:26:53 EEST | Tiedote

Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 15.4.2025 kokouksen päätöstiedote on julkaistu. Lautakunta hyväksyi mm. Jätkäsaaren uinti- ja liikuntakeskuksen hankesuunnitelman. Keskuksen rakennustöiden on tarkoitus alkaa syyskuussa 2026 ja toiminnan tiloissa joulukuussa 2029. Rakennus on merkittävin lisäys Helsingin liikuntapaikkatarjontaan viime vuosikymmeninä. Tuleva keskus tulee palvelemaan koko Etelä- ja Länsi-Helsinkiä sekä houkuttelemaan asiakkaita kauempaakin.