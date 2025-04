Maastopalovaroitus voimassa pääsiäisen ajan, avotulen teko on kielletty Pirkanmaalla

Mitä on avotuli?

Avotuli tarkoittaa sellaista tulen käyttöä, jossa tulen on mahdollista päästä leviämään maapohjan kautta tai kipinöinnin seurauksena.

Avotulia ovat esimerkiksi nuotiot, kertakäyttögrillit, kokot tai risukeittimen käyttäminen. Myös kulottaminen ja risujen polttaminen ovat avotulta.

Avotulesta voit lukea lisää pelastustoimen verkkosivuilla.

Omalla toiminnalla suurin merkitys

Oli kyse sitten määritelmällisesti avotulesta tai ei, on palojen estämisessä kaikkein tärkeintä jokaisen oma toiminta ja varovaisuus.

– Pelkästään tämän vuoden aikana on Pirkanmaan alueella ollut yli 20 maastopaloa, joista suurin osa olisi ollut estettävissä huolellisuudella, kommentoi johtava palotarkastaja Jarkko Jääskeläinen Pirkanmaan pelastuslaitokselta.

– Hienot kelit ja kuivat olosuhteet ovat maastopalojen kannalta otollisinta aikaa, jolloin olisi hyvä muistaa, että avotulen teko turvallisesti on aina sytyttäjän vastuulla.

Maastopalojen sammutus on suuri ponnistus

Maastopalot ovat pelastuslaitoksen kannalta vaikeita tehtäviä. Ne ovat usein hankalasti saavutettavassa maastossa, isolla alueella ja vaativat paljon resursseja. Koska maastopalojen sammuttaminen sitoo paljon elintärkeitä resursseja, olisi niiden välttäminen huolellisella tulen käytöllä erityisen tärkeää.

– Meiltä kysytään paljon hyvinkin yksityiskohtaisia kysymyksiä avotulen määritelmästä ja milloin sen saa sytyttää. Oma neuvo on, että tarkasta aina ennen avotulen sytyttämistä voimassa olevat varoitukset. Jos maastopalovaroitus on voimassa, silloin avotulen teko on yksiselitteisesti kielletty, Jääskeläinen ohjeistaa.

– Ja vaikka varoitus ei olisikaan voimassa tai epäröit sytyttämisen turvallisuutta kuivan maan, tuulisen sään tai olosuhteiden vuoksi, niin aina voi jättää tulen tekemättä.

Tarkista voimassa olevat varoitukset osoitteesta ilmatieteenlaitos.fi/varoitukset