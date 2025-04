Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Tulvakeskus tiedottavat: Oulun pohjoispuoliset joet tulvahuipussa pääsiäisenä ja ensi viikolla

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Tulvakeskus tiedottavat 2.4.2025 09:56:43 EEST | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan jokien pinnat ovat nousussa. Kalajoen, Pyhäjoen ja Siikajoen keskimääräistä pienemmät tulvahuiput on jo pääosin saavutettu. Pinnat pysyvät ennusteiden mukaan koholla lämpimän sään jatkuessa vielä pari päivää. Pattijoen vedenkorkeus on ollut laskussa viime viikonlopusta asti. Pohjoisempana vedenpintojen nousu jatkuu vielä muutaman päivän ja viileneminen pysäyttää sen viimeistään viikonloppuna. Pohjois-Pohjanmaan alueelle jokijäitä on kasautunut vielä vähäisesti esimerkiksi Kalajoella ja Kiiminkijoella. Jääpadot voivat nostaa vedenpintoja nopeasti ja aiheuttaa tulvimista, jos jäitä lähtee liikkeelle laajemmin. Jääpatoriski on kuitenkin melko vähäinen tulvavirtaamien ollessa keskimääräistä pienempiä ja jäiden ohuita. Vaikka tulvien ennustetaankin jäävän koko maakunnan alueella keskimääräistä pienimmiksi, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus korostaa kiinteistöjen omatoimisen tulvasuojaamisen ja varautumisen merkitystä. Ohessa on hyödyllisiä oppaita kiinteistöjen suojaamiseen.