HIFK ottaa Suhon syytökset vakavasti ja sitoutuu suureen määrään muutoksia

HIFK on päättänyt olla hakematta Auroraliigan lisenssiä ehdotetulla sopimusmallilla 16.4.2025 12:48:02 EEST | Tiedote

HIFK ei hae Stadin Gimmat -joukkueelle Auroraliigan lisenssiä kaudelle 2025-2026. Päätös liittyy liigan uusiin lisenssiehtoihin ja epävarmaan taloudelliseen pohjaan. Kyse ei ole vetäytymisestä naiskiekosta. “Olemme päättäneet olla hakematta lisenssiä nykyisillä ehdoilla. Haluamme varmistaa, että voimme tarjota vakaan ja terveen ympäristön naiskiekolle. Ehdotettu sopimusmalli ei valitettavasti ole taloudellisesti tai toiminnallisesti kestävä”, HIFK:n toimitusjohtaja Alexander Sneen sanoo. HIFK on investoinut naiskiekkoon viimeisten seitsemän vuoden aikana yli 1,5 miljoonaa euroa. Se on pois esimerkiksi junioritoiminnan kehittämisestä. “Summa on suuri ja tekee meistä yhden suurimmista naiskiekon tukijoista Suomessa. Kyse ei siis ole sitoutumisen puutteesta, vaan ainoastaan taloudellisesta vastuullisuudesta. Meillä ei ole lyhyellä tähtäyksellä minkäänlaista tarvetta tehdä naiskiekolla tulosta, mutta jatkuva tappion tekeminen on kestämätöntä”, Sneen jatkaa. “Kestävää rahoitusta edistäisivä