UKKO.fi-kysely: Näin arvonlisäveroon liittyvät muutokset ovat vaikuttaneet pienyrittäjien arkeen

Näin paljon keikkatyöstä tienaa joulusesonkina - laskutusmäärät enteilevät koronaa edeltävien vuosien tasoa 20.11.2024

Bilebändit, trubaduurit, taikurit, DJ:t ja koomikot - esiintyvien taitelijoiden vuoden kuumin sesonkin on juuri nyt. Pikkujoulukausi on monelle esiintyvälle taiteilijalle vuoden vilkkain aika, ja sen vaikutus näkyy myös keikkatyön laskutuksessa. UKKO.fi-palvelun kautta laskutettavien pikkujoulukeikkojen määrä alkaa kasvaa marraskuun puolivälistä lähtien, kun yritykset ja yhteisöt aloittavat pikkujoulukauden vieton. Laskutus on korkeimmillaan joulukuun alussa ja jatkuu kuun loppuun asti.