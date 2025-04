Pincho Nation Helsingin ensimmäiset viikot ylittäneet odotukset – ravintola monena iltana loppuunmyyty

Pohjoismaiden suosituimpiin ravintolaketjuihin kuuluva Pincho Nation avasi uuden ravintolansa Helsingin ydinkeskustaan Bulevardille vajaat kolme viikkoa sitten. Ensimmäiset viikot ovat olleet ravintolalle menestys – asiakkaita on käynyt lähes 2500, ja ravintola on ollut useina iltoina myyty täyteen. Ketjun tavoite on avata Suomessa 10 franchising-ravintolaa tulevien kolmen vuoden aikana.