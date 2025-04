Huoltovarmuutta esitellään Ruotsin elinkeinoelämälle, myös Ruotsin kruununprinsessa Victoria osallistuu vierailuun

Huoltovarmuuskeskus allekirjoitti yhteisymmärryspöytäkirjan ukrainalaisviraston kanssa 2.12.2024 13:41:33 EET | Tiedote

Huoltovarmuuskeskus (HVK) ja Ukrainan Erikoisviestinnästä ja tietosuojasta vastaava valtiollisen palvelun hallinto (The Administration of the State Service of Special Communication and Information Protection, SSSCIP) ovat laatineet yhteisymmärryspöytäkirjan, jolla vahvistetaan virastojen kahdenvälistä yhteistyötä.