Hämeen työttömyys kasvussa – lomautettuja vähemmän kuin vuosi sitten

Maaliskuun lopussa työttömien työnhakijoiden suurin ryhmä oli yli 60-vuotiaat, joita oli työttömänä 3 639 henkilöä. Heidän osuutensa kaikista työttömistä oli yli 16 prosenttia. Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 2 563. Työttömyys kasvoi vuodentakaisesta kaikissa ikäryhmissä, eniten 20–24-vuotiailla (23 prosenttia). Työttömyyden kasvu johtui muiden työttömien määrän kasvusta, sillä lomautettuja oli viidennes vähemmän (583 henkilöä) kuin vuosi sitten.

Määrällisesti eniten työttömänä oli toisen asteen tutkinnon suorittaneita (11 641 henkilöä), mikä on yli 52 prosenttia kaikista työttömistä työnhakijoista. Työttömyys kasvoi vuodentakaisesta kaikilla muilla koulutusasteilla paitsi alemmalla perusasteella ja koulutusaste tuntematon -ryhmässä. Korkeakoulutettuja (alempi-, ylempi- ja tutkijakoulutusaste) oli työttömänä 2 747, mikä on 614 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin (kasvua 29 prosenttia).

Pitkäaikaistyöttömistä puolella työttömyys kestänyt yli kaksi vuotta

Pitkäaikaistyöttömiä oli maaliskuun lopussa 7 754, mikä on 1 469 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten (kasvua 23 prosenttia) ja 101 henkilöä enemmän kuin helmikuussa (kasvua yksi prosentti). Pitkäaikaistyöttömänä olleista puolet (3 832 henkilöä) on ollut työttömänä yli kaksi vuotta. Yli viisi vuotta työttömänä olleita oli 1 150 henkilöä, mikä on 15 prosenttia kaikista pitkäaikaistyöttömistä. Ammattiryhmittäin tarkasteltuna pitkäaikaistyöttömänä oli eniten rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöitä (1 524 henkilöä) sekä palvelu ja myyntityöntekijöitä (1 308 henkilöä).

Ulkomaalaisia työttömiä työnhakijoita oli maaliskuun lopussa 2 459, mikä on 456 enemmän kuin vuosi sitten (kasvua 23 prosenttia). Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden osuus ulkomaalaisesta työvoimasta oli 31,2 prosenttia.

Tarkempaa tietoa alueen työllisyyskehityksestä löydät viimeisimmästä työllisyyskatsauksesta. Maakunta-, seutukunta-, kunta- ja työllisyysaluekohtaista tietoa löydät työllisyyskatsauksen tilastoliitteestä.

Huhtikuun työllisyyskatsaus julkaistaan torstaina 22.5.2025.

Katsauksen laativat suunnittelija Sari Teimola ja erikoissuunnittelija Sanna Paakkunainen. Sähköpostisosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.

Tilastopalvelu: tilastot.hame(at)ely-keskus.fi