Suomen ja Ruotsin huoltovarmuusyhteistyössä historiallinen tapaaminen

Huoltovarmuuskeskus (HVK) on esitellyt Ruotsin kokonaispuolustuksen ja kriisivalmiuden Elinkeinoneuvostolle Suomen huoltovarmuutta ja miten sitä on viime vuosina kehitetty. Siviilipuolustusministeri Carl-Oskar Bohlinin johdolla tehty opintomatka nosti esiin monia ruotsalaista elinkeinoelämää kiinnostavia seikkoja. HVK:n ja Ruotsin puolustusministeriön järjestämään vierailuun 22.–23.4.2025 osallistui myös kruununprinsessa Victoria. Ruotsin hallitusta edustivat myös puolustusministeri Pål Jonson sekä maaseutuministeri Peter Kullgrenin valtiosihteeri Daniel Liljeberg.

Hanasaaren suomalais-ruotsalaisessa kulttuurikeskuksessa ruotsalaisvieraat tapasivat huoltovarmuudesta vastaavan elinkeinoministeri Wille Rydmanin ja Suomen Huoltovarmuusneuvoston jäseniä. Neuvostot keskustelivat mm. julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyömallista, joka on Suomen huoltovarmuuden perusajatus. Ruotsissa vastaavaa yhteistyötä on käynnistetty viime vuosina. Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Janne Känkänen sanoi avaussanoissaan näkevänsä paljon mahdollisuuksia Ruotsin ja Suomen yhteistyölle, erityisesti juuri julkisten ja yksityisten toimijoiden kesken.

Ministeri Rydman painotti puheessaan elinkeinoelämän erityistä roolia huoltovarmuustyössä. Rydmanin mukaan kansainvälinen yhteistyö on korostunut toimintaympäristön muutosten takia ja pohjoismainen yhteistyö on kokenut renessanssin. Ministeri Bohlin luonnehti neuvostojen yhteistapaamista historialliseksi ja muistutti, mitä on opittu Ukrainasta: sota-ajan puolustukseen tarvitaan koko yhteiskunnan resilienssiä.

Huoltovarmuusneuvoston varapuheenjohtaja, työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Timo Jaatinen pitäisi hyvänä maiden yhteisten valmiusharjoitusten laajentamista. Hänen mukaansa ne toisivat esiin myös sitä, että useassa globaalisti merkittävässä kansainvälisessä yrityksessä Pohjoismaita johdetaan yhtenä liiketoiminta-alueena.

Ruotsalaisen Elinkeinoneuvoston tarkoituksena on toimia tiedonvaihdon foorumina kokonaispuolustukseen ja kriisivalmiuteen liittyvissä asioissa, jotka koskevat niin elinkeinoelämää, valtiota kuin työnantaja- ja työntekijäorganisaatioita. Suomessa Huoltovarmuusneuvoston nimittää valtioneuvosto ja siinä on elinkeinoelämän, työmarkkinajärjestöjen ja julkisen hallinnon edustajia.

Seminaariosuuden jälkeen ruotsalaisvieraat tutustuivat Huoltovarmuuskeskuksen johdolla energiahuollon varautumiseen.

Lisätietoja varten ole yhteydessä HVK:n viestintään: viestinta@nesa.fi