Työttömien määrässä pientä laskua Pohjois-Pohjanmaalla

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Tulvakeskus tiedottavat: Oulun pohjoispuoliset joet tulvahuipussa pääsiäisenä ja ensi viikolla 17.4.2025 14:49:19 EEST | Tiedote

Oulun eteläpuolisten jokien suurin huippu on jo takana. Toinen, pienempi huippu on tällä hetkellä meneillään ja joet ovat kääntymässä lähipäivinä laskuun. Kiiminkijoella toinen tulvahuippu on ennusteiden mukaan tulossa pääsiäisen aikana. Huippu on latvaosissa edellistä suurempi, mutta se jää kuitenkin keskimääräistä pienemmäksi. Iijoen huippu ajoittuu Pudasjärvellä ensi viikon loppupuolelle. Vahinkoriskin ennustetaan olevan hyvin pieni. Siuruanjoki ja Livojoki ovat huipussaan pääsiäisenä. Huiput ovat jäämässä hyvin pieniksi. Myös Kuivajoella tulvasta ennustetaan keskimääräistä pienempää. Kuivajoella tulva on huipussaan pääsiäisen aikana. Tulvan nousu katkeaa ilman viilenemiseen. Vaikka tulvien ennustetaankin jäävän koko maakunnan alueella keskimääräistä pienimmiksi ja jääpatojen riski on arvioitu pieneksi, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus kehottaa jokivarsien asukkaiden seuraamaan tilannetta. Jokialueiden vesitilanteisiin ja tulvaennusteisiin voi tutustua vesi.fi-palvelussa: Lestijoki, Ka