Hyvinkää kutsuu: Middle ITE vol2 -näyttely avautuu kesällä 2025

Middle of Nowhere ITE-taidepuisto avaa kesällä 2025 uuden näyttelynsä Middle ITE vol2. Näyttely on laaja ja täynnä yllätyksiä. Mukana on 29 itseoppinutta taiteilijaa ja esillä on yhteensä lähes sata teosta ja installaatiota. Omaperäiset ja kekseliäät teokset on valmistettu puusta, kivestä, metallista ja erilaisista kierrätysmateriaaleista. ​

Näyttely rakentuu entisen kauppapuutarhan raunioille, sitä ympäröivään metsään sekä pieneen päärakennukseen. Ulkona kiertävä noin 600 metrin pituinen reitti kuljettaa kävijän erilaisten ympäristöjen läpi, joissa taide ja luonto kietoutuvat yhteen yllättävällä tavalla. Sisätiloissa on esillä muun muassa vuoden 2025 ITE-taiteilija Markku Sarastamon teoksia. ​

Middle of Nowhere -taidepuisto sijaitsee idyllisessä Kaukasten kylässä Hyvinkäällä. Puiston perustivat nuoruudenystävät Pertti Riikonen ja Teijo Monni, jotka halusivat tehdä yhdessä jotain erilaista ja innostuivat ITE-taiteesta. He ostivat vuonna 2022 vanhan hylätyn kauppapuutarhakiinteistön ja alkoivat rakentaa taidepuistoa kierrätysmateriaaleja hyödyntäen. ​

”Olemme ylpeitä siitä, että Hyvinkäällä on taidepuiston kaltainen ainutlaatuinen ja inspiroiva taidekohde, joka kiinnostaa niin asukkaitamme että vierailijoita. Toivotan kaikki lämpimästi tervetulleiksi kokemaan tämän ainutlaatuisen näyttelyn Kaukasten kylään”, kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen toivottaa.

Puisto avautui yleisölle ensimmäisen kerran kesällä 2024, jolloin näyttelyssä vieraili yli 5000 kävijää. Samana vuonna Middle of Nowhere -taidepuistolle myönnettiin Hyvinkään taidepalkinto tunnustuksena merkittävästä taiteellisesta saavutuksesta. ​

"Se, että viime kesänä yli 5000 ihmistä löysi tiensä tänne ”keskelle ei mitään” oli meille aivan valtava yllätys”, kertovat perustajat Pertti Riikonen ja Teijo Monni. " Vuoden huipentumana saimme Hyvinkään vuoden 2024 taidepalkinnon, mikä tuntui aivan uskomattomalta. Tuli hieno fiilis siitä, että meidän paikkamme on todella koskettanut ihmisiä."

"Meillä oli pieni pelko alkuun siitä, miten viime kesän tunnelman voisi ylittää, mutta ei ole enää”, nauravat Riikonen ja Monni. ” Nyt ollaan rakentamassa näyttelyä, joka menee vielä pidemmälle niin mittakaavan, tunnelman kuin fiiliksenkin osalta”.

Middle ITE vol2 ei ole vain taidenäyttely – se on elämyksellinen seikkailu koko perheelle. Tervetuloa Hyvinkäälle kokemaan, ihmettelemään ja inspiroitumaan!​

Näyttely on avoinna 25.6.–7.9.2025 keskiviikosta sunnuntaihin.

Näyttelyssä esillä olevat taiteilijat:

Ahti Tyysteri​ (Karkkila), Alpo Koivumäki (Kauhajoki), Eetu Mäki​ (Turku), Ensio Tuppurainen​ (Kääpälä), Greger Grönholm​ (Karjaa), Hannu Kumpula​ (Seinäjoki), Jori Tapio Kalliola​ (Rauma), Juha Käkelä​ (Ylöjärvi), Jussi Ruusulampi​ (Helsinki), K. Tschährä​ (Tampere), Kalevi Päivärinta​ (Lohja), Kyösti Iitti​ (Pöytyä), Leena Nio​ (Tuusula), Markku Sarastamo​ (Hämeenlinna), Mika Rintamäki​ (Ikaalinen), Mikko Ramsi​ (Vantaa), Onni Laine​ (Turenki), Paula Huhtanen​ (Nokia), Pekka Lampinen​ (Aura), Pentti Väistö​ (Tohmajärvi), Pia Jokinen​ (Nurmijärvi), Romurinsessa​ (Lapinlahti), Sanna Saarinen​ (Eura), Seppo Suomensyrjä​ (Villähde), Shadow Room​ (Vantaa), Tiina Huttunen​ (Nurmijärvi), Timo Karjalainen​ (Raasepori), Timo Peri​ (Kotka), Tuomo Rantanen​ (Punkalaidun)

Middle of Nowhere Taidepuisto

Koskenmaantie 187, 05510 Hyvinkää

Pertti Riikonen Teijo Monni

0400 587 518 0400 491 537

pertti.riikonen@middleofnowhere.fi teijo.monni@middleofnowhere.fi

www.middleofnowhere.fi

Instagram ja Facebook