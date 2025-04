Reima Group saa uudet omistajat yhtiön kansainvälisen kasvun tueksi

Omistajaryhmään kuuluvat Reiman hallituksen puheenjohtaja Elina Björklund, joka lisää omistustaan yhtiössä, sekä ruotsalaiset muoti- ja urheilualan konkarit Anders Ullstrand ja Jonas Meerits. Yhtiötä ja sen uusia omistajia tukee ruotsalainen velkasijoittaja P Capital Partners (PCP), joka on sijoittanut Reimaan vuodesta 2019 lähtien ja jatkaa yhtiön taloudellisena kumppanina.

Elina Björklund toimi Reiman toimitusjohtajana vuosina 2012–2023 ja hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2024 alkaen. Hänellä on kokemusta useiden brändiyritysten johto- ja hallitustehtävistä, kuten Fiskars, Iittala ja Marimekko. Anders Ullstrand on ollut Reiman hallituksen jäsen kesästä 2024 lähtien ja toimii myös Filippa K:n hallituksen puheenjohtajana. Hän on Byredo-hajuvesimerkin perustaja ja entinen toimitusjohtaja sekä hallituksen jäsen useissa muissa yrityksissä. Jonas Meerits on Mini Rodini-, Our Legacy- ja Klättermusen-merkkien hallituksen puheenjohtaja sekä Happy Socksin hallituksen jäsen. Hän on myös J.Lindebergin entinen toimitusjohtaja.

"Reiman missiona on edistää aktiivista lapsuutta, ja olemme innoissamme yhtiön siirtyessä uusien omistajien tukemana matkamme seuraavaan vaiheeseen", sanoo Reiman toimitusjohtaja Heikki Lempinen. "Uusilla omistajillamme on laaja kokemus useista menestyvistä vähittäiskaupan ja vaatetusalan brändeistä. Uskomme, että yhdessä heidän ja rahoittajiemme kanssa pystymme nostamaan Reima-brändin uudelle tasolle ja vahvistamaan liiketoimintaamme maailmanlaajuisesti. Reiman myynnistä yli 80 prosenttia tulee jo nyt muualta kuin Suomesta ja 2/3 digitaalisista myyntikanavista."

"Reimasta tekevät poikkeuksellisen sen ihmiset, tuotteet ja brändi. Yhtiö on osoittanut vakuuttavaa kykyä laajentua kansainvälisesti vaikeidenkin haasteiden keskellä ja pitkäjänteisesti kasvattaa markkinaosuuttaan viime vuosien yleisesti heikon kuluttajakysynnän aikana", kommentoi Anders Ullstrand, yksi Reiman uusista omistajista.

"Otamme innolla vastaan uuden roolimme yhtiön enemmistöomistajina. Sitoutumisemme Reimaan on vankkumaton, ja meillä on täysi luottamus yhtiön kasvustrategiaan. Reima on ainutlaatuisessa asemassa urheilu- ja lastenvaatteiden markkinoiden risteyksessä, ja brändin päämäärä tukea lasten hyvinvointia puhuttelee kuluttajia ympäri maailmaa", jatkaa Elina Björklund, Reiman hallituksen puheenjohtaja.

Reiman tarina alkoi vuonna 1944 Kankaanpään kaupungissa, jossa yhtiö aloitti muuntamalla vanhoja armeijan univormuja toiminnallisiksi ulkovaatteiksi. Vuosien varrella Reima on kasvanut johtavaksi maailmanlaajuiseksi lastenvaate- ja jalkinemerkiksi, joka tunnetaan panostuksistaan korkealaatuisiin tuotteisiin, kestävyyteen ja innovaatioihin. Vuonna 2024 Reima Groupin liikevaihto oli 84 miljoonaa euroa, jota vauhditti kasvu sekä Pohjois-Amerikassa että Euroopassa. Reiman tuotteita on saatavilla lähes 50 maassa ympäri maailmaa, ja yhtiö työllistää yli 300 henkilöä seitsemässä maassa.