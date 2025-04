Maatilojen tuottajajärjestöillä huolta yrittäjien jaksamisesta ja valvontojen kohtuullisuudesta – eläintaudeilta suojautuminen ajankohtaista

Muutokset viranomaistoiminnassa lakkauttavat Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella kokoontuneen Tilavalvonta- ja lupafoorumin uuden Lupa- ja valvontaviraston myötä 1.1.2026 alkaen. Kaikki aluehallintoviraston eläinterveyteen ja eläinten hyvinvoinnin valvontaan liittyvät tehtävät siirtyvät Ruokavirastoon.

Niin viranomaisten kuin tuottajajärjestöjen taholta foorumin toiminnalle toivotaan jatkoa uudessa virastorakenteessa. Tuottajajärjestöt pitivät nyt päättyvää tilavalvonta- ja lupafoorumia tärkeänä kanavana vuoropuhelun ylläpitämiseksi, ja toivoivat viestintämallille jatkoa. Ruokavirasto on ilmoittanut jatkavansa kokoontumisia valtakunnallisen foorumin muodossa.

Hyvä tautisuojaus ja tiivis seuranta ehkäisevät eläintautien leviämistä

Ruokavirasto muistutti eläintenpitäjiä huolehtimaan pitopaikkarekisterin tietojen ajantasaisuudesta. Erityisesti siipikarjan eli kesylintujen osalta rekisterin 20 000 pitopaikkamerkintää eivät vastaa nykyistä tilannetta. Mahdollisessa eläintautitilanteessa virheelliset rekisterit ovat erityisen ongelmallisia. Tietyissä taudeissa kaikki suoja- ja valvontavyöhykkeiden alttiit tilat pitää pystyä tutkimaan ennen kuin eläinliikenne voidaan taas sallia. Lisää tietoa eläintenpidon päättämisestä rekistereissä löytyy muun muassa Ruokaviraston verkkosivuilta www.ruokavirasto.fi/elaiintenpidonlopettaminen.

Eläintaudeista etenkin afrikkalaiseen sikaruttoon ja korkeapatogeeniseen lintuinfluenssaan liittyviä eläinten oireita ja tilannetta tulee seurata tiloilla aktiivisesti. Hyvä tautisuojaus on varmin keino estää afrikkalaisen sikaruton pääsy sikalaan. Korkeapatogeenisia lintuinfluenssatapauksia on tavattu Suomessa luonnonvaraisissa linnuissa tänä keväänä muutaman kerran.

Turkiseläinten jokavuotinen ulkonapitokielto on voimassa tänä keväänä toukokuun loppuun asti. Turkistarhojen korona- ja lintuinfluenssaseuranta perustuu passiiviseen seurantaan eli siihen, että tuottajat noudattavat lakisääteistä velvollisuuttaan ilmoittaa turkiseläinten lisääntyneestä kuolleisuudesta tai kyseisiin viruksiin viittaavista oireista. Myös suu- ja sorkkaeläintautia on tavattu kevään mittaan EU:n alueella. Tauti ei tartu ihmiseen. Salmonellatapauksia on esiintynyt kevään mittaan tavallista vähemmän.

Ympäristönsuojelulakiin voimaan tuleva muutos siirtää pääosan ilmoituksenvaraisten eläinsuojien biokaasulaitoksista ilmoitusmenettelyn pariin. Eläinsuoja-asioihin liittyviä ympäristölupahakemuksia on tullut vireille kevään mittaan runsaasti. Huolellinen hakemuksen täyttäminen nopeuttaa päätöksentekoa.

Työsuojelun ja valvonnan käytänteissä selkeytettävää

Työsuojelukysymykset on otettu alueen maatiloilla ja alkutuotannossa viime aikoina parempaan tarkasteluun, mikä johtanee tapaturmien vähenemiseen elinkeinon parissa. Vuoden alussa 1.1.2025 voimaan tullut sosiaalinen ehdollisuus eli tietyt työnantajan velvollisuudet työehtoihin ja -turvallisuuteen liittyen on johtanut työsuojelukäytänteiden kehittämisen rinnalla osin myös huoleen tukimenetyksistä ja työvoiman palkkaamatta jättämiseen.

Tuottajajärjestöjen huolena on lisäksi yrittäjien oikeusturvan toteutuminen ja valvontojen inhimillisyys: esimerkiksi vierasperäisen työvoiman tarkastaminen poliisin tuella on herättänyt keskustelua työnantajakuvaan liittyen. Valvontaeläinlääkäreiden tiloilla tekemien tarkastusten yhteydessä toivotaan myös ripeyttä valvontaraporttien toimittamisessa valvonnan kohteena oleville tahoille.

Lisää luomua – villisikakanta kasvussa

Luomutilojen lukumäärä on pysynyt vuoden 2024 valvontatiedoissa ennallaan, mutta luomun pinta-ala on kasvanut jonkin verran alueen 350 luomutilalla. Yleistä elintarviketurvallisuutta valvotaan sekä valvonnan että omavalvonnan keinoin. Myös puutavaran vientitarkastuksia alueella jatketaan.

Tuottajajärjestöt ilmaisivat foorumilla huoltaan lisäksi kasvaneista villisikakannoista. Villisikakantoja ei ole saatu laskuun aktiivisesta metsästyksestä huolimatta. Aluehallinnolta ja ministeriöiltä peräänkuulutetaan yhteistyötä, jotta kantoja saataisiin rajoitettua myös niiden suosimien kansallispuistojen alueella.

Tuottajajärjestöt jakoivat viranomaisten kanssa huolen talouden kiristymisen vaikutuksista eläintenpitoon ja maatilaelinkeinon harjoittamiseen. Tuottajilta toivotaan tarvittaessa aikaista, ennaltaehkäisevää päätöksentekoa elinkeinon lakkauttamisessa eläinsuojelun näkökulmasta.

Lisätiedot:

Matti Nyberg, yksikön päällikkö

etunimi.sukunimi@avi.fi

Ympäristöterveydenhuollon yksikkö

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto