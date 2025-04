Jopa 71 prosenttia tilanteesta huolissaan ‒ rakennusammattilaisten kyselyssä nousi esiin alan suurin pelko

Rakennusalan pitkään jatkuneen heikon tilanteen lisäksi alalta katoaa osaamista kokeneiden konkareiden eläköitymisen myötä. Pitkän linjan osaajien mukana katoaa kokemuksen lisäksi paljon tärkeää hiljaista tietoa alalta.

Starkin teettämän kyselyn vastauksissa ammattilaiset olivat yksimielisiä siitä, että alan osaamista katoaa tasaisesti kaikilta rakentamisen osa-alueilta. Vastaajat kokivat, että nimenomaan ammattitaitoisista osaajista syntyy pulaa matalasuhdanteen seurauksena, ja jatkossa on pulaa sekä monitaitoisista tekijöistä että erikoisosaajista, kuten peltisepistä, muurareista ja putkimiehistä. Osa vastaajista oli sitä mieltä, että erikoisammattitaitoa vaativiin töihin on jo nyt vaikea löytää tekijöitä.

Rakentamisen pitkä huono jakso ei varmasti myöskään ole houkuttelemassa nuoria ikäpolvia alalle tai nuoremmat ammattilaiset vaihtavat alaa taantumassa.

–Rakennusalan pitkä taantuma ja epävarmuus tulevaisuudesta eivät lisää kiinnostusta alalle. Vaikka olemme eläneet rakentamisessa haastavia aikoja, niin on kuitenkin hyvä muistaa, että rakentaminen on yhteiskuntamme kannattelevia voimia eikä tarve rakentamiseen lopu. Uuden rakentamisen lisäksi rakennuskantaa korjataan ja uudistetaan. Rakentamisen osuus on 15 % bruttokansantuotteestamme, Stark Suomen toimitusjohtaja Harri Päiväniemi sanoo.

–Toivottavasti nuoria ikäpolvia innostaa alalle myös se, että ilmastoteot toteutuvat siellä, missä rakennetaan; rakennusalalla voi vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, Päiväniemi jatkaa.

Tulevaisuudessa pulaa myös työnjohtajista?

Ammattilaisten vastauksissa nousi esille, että matalasuhdanteen aiheuttaman osaamisvuodon seurauksena Suomen työmailta puuttuu jatkossa tekijöiden lisäksi osaava työnjohto.

– Osaava työnjohto on avainasemassa rakennusprojektien onnistumisessa, sillä se vaikuttaa työmaan turvallisuuteen, työn laatuun ja tehokkuuteen sekä kustannuksiin. On erittäin kriittistä, että meillä on jatkossakin rakennusprojekteissa ja työmailla pätevä johto, Päiväniemi painottaa.

Kyselyyn vastanneet rakennusalan ammattilaiset peräänkuuluttavat alalle hakeutuvilta ammattitaidon lisäksi kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä vastuunkantamista. Alalle kaivataan motivoituneita tekijöitä, jotka eivät pelkää suorittavaakaan tekemistä.

Hiljainen huoli

–Yksi hiljainen huoli liittyy siihen, että muista maista tulleet rakennusalan osaajat eivät rakennusalan elpyessä enää olekaan Suomessa tai palaamassa tänne. Ei meillä liikaa alan osaajia ole, Päiväniemi toteaa.

Kyselyssä huoli osaavan työvoiman karkaamisesta muihin maihin painottui Etelä-Suomeen.

–Voi tietysti miettiä, aiheuttaako tämä dominoefektin, niin että osaajapula leviäisi Etelä-Suomesta ja isoista kasvukeskuksista myös muualle maahan, Päiväniemi pohtii.

Stark teki yritysasiakkailleen kyselytutkimuksen tammikuussa 2025. Kyselyssä selvitettiin rakennus- ja remontointialalla toimivien ammattilaisten ja yrittäjien käsityksiä alan tulevaisuuden näkymistä. Kyselyyn vastasi 574 ammattilaista, joista suurin osa on rakennus- ja remontointiyritysten omistajia.

Lisätietoja

Harri Päiväniemi, toimitusjohtaja, Stark Suomi Oy, puh. 040 643 1800

Satu Otala, viestintäjohtaja, Stark Suomi Oy, puh. 044 475 7483, satu.otala@stark-suomi.fi