Business Finland aloitti kestävän kaivosteollisuuden ja kriittisten mineraalien kampanjan

Kaivannaisteollisuuden sivuvirtojen prosessointiin liittyvien teknologioiden ja ratkaisujen markkinan arvioidaan olevan globaalisti jopa yli 10 miljardia. Suomi on merkittävä kriittisten raaka-aineiden (koboltti, platina, palladium, nikkeli ja litium) toimittaja EU:ssa.

– Niukkenevien raaka-aineiden markkina asettaa uusia uhkakuvia. Kriittisiä raaka-aineita tarvitaan myös esimerkiksi puolustusteollisuudessa. Tällä kaikella on Suomelle strategista arvoa, sillä Suomi ja muut Euroopan maat ovat riippuvaisia ulkopuolisista toimittajista, ja toimitusriskejä halutaan pienentää, sanoo Business Finlandin pääjohtaja Lassi Noponen.

Mineraaleja tarvitaan muun muassa digitalisoituvassa ja sähköistyvässä yhteiskunnassa sekä esimerkiksi puolustusteollisuudessa. Suomi ja muu Eurooppa ovat riippuvaisia raaka-aineiden tuonnista: valtaosa maametalleista tuodaan Eurooppaan Kiinasta.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan sekä sitä edeltäneen koronapandemian vaikutukset globaaleihin toimitusketjuihin ovat korostaneet raaka-aineiden toimitusketjujen haavoittuvuutta. Business Finland pyrkii varmistamaan omalla osuudellaan huoltovarmuutta ja raaka-aineiden saatavuutta nopeasti muuttuvissa tilanteissa.

Käynnistyvän kampanjan kohderyhmänä on koko kaivos- ja mineraalisektorin arvoketju, ja erityisessä fokuksessa ovat suomalaiset pk-yritykset.

– Raaka-aineiden saatavuuden parantamiseksi tarvitaan yrityksiltä ja tutkimusorganisaatioilta ratkaisuja, jotka tehostavat nykyistä kaivostoimintaa. Samalla vähennetään sivu- ja jätevirtojen syntymistä ja kaivosten haitallisia ympäristövaikutuksia. Kestävä kaivosteollisuus on avainasemassa ympäristön ja ihmisten turvallisuuden takaamiseksi ja kaivosten sosiaalisen hyväksyttävyyden parantamiseksi, sanoo Satu Penttinen.

Penttisen mukaan Business Finlandin Zero Waste Mining and Critical Minerals -kampanja keskittyy ratkaisuihin, joiden avulla saadaan tehostettua mineraalien talteenottoa ja kierrätystä sivu- ja jätevirroista. Kiertotalouden avulla voidaan turvata riittävä mineraalien ja raaka-aineiden saatavuus tulevaisuudessa.

– Suomalaiset yritykset ovat edelläkävijöitä kaivosalan laitteissa, työkoneissa ja teknologioissa. Suomen tulee avata yhdessä EU-maiden kanssa aivan uusia liiketoimintamahdollisuuksia kasvavilta markkinoilta, sanoo Penttinen.

Faktalaatikko

Suomen mineraaliklusterin kilpailukyky- ja vaikuttavuustutkimuksen (2020) mukaan mineraaliklusteri synnyttää uutta arvonlisäystä kokonaisuudessaan noin 7,4 miljardia euroa. Tästä suoraa arvonlisäystä on noin 2,9 miljardia euroa (39 %). Mineraaliklusterin aikaansaama suora bruttokansantuotteen määrä (BKT) oli noin 1,4 % koko Suomen BKT:sta. Mineraaliklusterin työllistävä vaikutus on kokonaisuudessaan 87 400 henkilötyövuotta, josta suora työllisyysvaikutus on noin 24 600 henkilötyövuotta. Mineraaliklusteri pitää sisällään kaivostoiminnan ja louhinnan toimialat, metallien jalostuksen sekä kaivos-, louhinta- ja rakennuskoneiden valmistuksen.

Kaivos- ja mineraalialan kampanjan taustalla ovat EU:n kriittisten raaka-aineiden asetus (Critical Raw Materials Act, CRMA) ja Suomen kansallinen mineraalistrategia, joiden mukaisesti Suomi muun Euroopan mukana pyrkii parantamaan toimitusvarmuutta kriittisten mineraalien osalta.