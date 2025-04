Laki muuttuu: Maanmittauslaitos hoitamaan itärajan esteaidan korvausmenettelyt 1.5. alkaen

Suomen itärajalle nousevaan esteaitaan liittyvää korvausmenettelyä tehostetaan siten, että Maanmittauslaitos ratkaisee 1.5. lähtien korvausasiat Rajavartiolaitoksen sijaan. Tasavallan presidentti vahvisti lakimuutoksen perjantaina 25.4.

Itärajalle rakennetaan 200 kilometriä pitkää esteaitaa Kaakkois-Suomen, Pohjois-Karjalan, Kainuun, Koillismaan ja Lapin alueille. Esteaita koostuu metalliverkkoaidasta, sen viereisestä tiestä ja teknisestä valvontajärjestelmästä. Alueella on noin 1 000 maanomistajaa, joilta Rajavartiolaitos lunastaa tarvittavan alueen käyttöoikeuden julkisen edun takia.

Valtio maksaa korvauksia näiden maa- ja vesialueiden omistajille rajavyöhykkeelle rakennettaviin pysyviin esteisiin liittyvien rakennus- ja raivaustöiden aiheuttamasta vahingosta ja haitasta. 1.5. alkaen korvauksista päätetään lunastuslain mukaisesti, minkä takia Maanmittauslaitos tulee hoitamaan korvausmenettelyt, kuten muissakin lunastuksissa Suomessa.

Roolimuutokset nojaavat Maanmittauslaitoksen asiantuntemukseen

− Maanmittauslaitos on tähän asti vastannut itärajan aitahankkeen lunastusprosessiin liittyvistä mittaustöistä ja muista valmistelutöistä, mutta korvauksista alueen maanomistajille on päättänyt Rajavartiolaitos, kertoo lunastuskorvausten käsittelystä Maanmittauslaitoksessa vastaava johtaja Mauri Asmundela.

Maanmittauslaitoksen maanmittausinsinöörin johtama lunastustoimikunta ratkaisee jatkossa korvauskysymykset. Rajavartiolaitos tekee jatkossakin rakennus- ja raivaustöitä koskevat päätökset rajavartiolain mukaisesti. Lisäksi Rajavartiolaitos toimii korvausten maksajana kuten tähänkin saakka.

Lakimuutoksen taustalla on se, että Maanmittauslaitoksella on Rajavartiolaitokseen verrattuna enemmän asiantuntemusta ja kokemusta erilaisista kiinteistöihin liittyvistä erityiskysymyksistä, jotka on otettava korvausten arvioimisessa huomioon.

− On hienoa, että lunastuksen osaamisemme on tunnistettu ja meihin luotetaan. Maanomistajien oikeudenmukainen kohtelu on ollut tärkeä periaate tässä aitahankkeessa. Lakimuutos antaa hyvät puitteet toimivalle yhteistyölle Rajavartiolaitoksen kanssa tästä eteenpäinkin, Asmundela sanoo.

Lunastuskorvausten taso on tarkasti laissa säädelty. Lunastuslain mukaan maanomistajan kuuluu saada kaikista taloudellisista menetyksistään täysi korvaus.

Rajavartiolain muutokset tulevat voimaan 1.5.2025.

Lisätietoja

Lunastusprosessista

johtaja Mauri Asmundela, p. 040 576 8944, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Lain valmistelusta

hallitusneuvos Sanna Palo, p. 029 542 1601, etunimi.sukunimi@raja.fi

Lue lisää

Sisäministeriön tiedote 24.4. (intermin.fi)

Itärajan esteaita -hanke (raja.fi)

Lunastustoimitus (maanmittauslaitos.fi)