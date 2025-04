Asunto- ja mökkikaupan jumi viimein aukeamassa? – FA:n Ahosniemi toiveikas hallituksen puoliväliriihen päätöksistä

Finanssiala ry:n (FA) toimitusjohtaja Arno Ahosniemi suhtautuu myönteisesti hallituksen puoliväliriihen päätökseen keventää asuntorahoituksen sääntelyä. Päätöksellä on mahdollista parantaa työvoiman liikkuvuutta ja kehittää asuntomarkkinoiden toimivuutta.

"Asuntolainojen enimmäiskeston pidentäminen 30 vuodesta 35 vuoteen on yksi tarpeellisista muutoksista. Asuntorahoituksen sääntelyn tarkastelu on nyt erittäin ajankohtaista asuntomarkkinoiden alakulon takia. Suomalaisten luottamus omaan talouteensa on ollut pitkään matalalla tasolla. Hallituksen toimilla on hyvät mahdollisuudet lisätä kotitalouksien uskallusta lähteä asunto- ja mökkikaupoille”, Ahosniemi toteaa.

Kotitalouksien uskallus ja mahdollisuus tehdä suuria hankintoja, kuten asunnon ja mökin ostamista tai remontoimista, on ollut hyvin alhaisella tasolla. Puolet FA:n vuodenvaihteessa teettämän kansalaiskyselyn vastaajista kertoi luopuneensa hankintasuunnitelmistaan joko kokonaan tai pidentäneensä harkinta-aikaa. Vastaajista 23 prosenttia on luopunut suunnitelmistaan ja 26 prosentilla harkinta-aika on pidentynyt, ilmenee Norstat Oy:n tekemästä kyselystä.

Kevään aikana suomalaisten kotitalouksien lainanottohalukkuus on noussut selvästi vuodentakaisesta. Tämä selviää maaliskuun alussa julkaistusta FA:n Pankkibarometrista. Barometriin haastateltujen pankinjohtajien odotukset erityisesti asuntolainan ottamisesta ovat poikkeuksellisen korkealla. Myös sijoitus- ja remonttilainojen kysynnän arvellaan kasvavan vahvasti.

”Asuntorahoituksen sääntelyn purkaminen ja ylikireän ansiotuloverotuksen keventäminen lisäävät yhdessä suomalaisten ostovoimaa ja uskallusta tehdä suurempia hankintoja. Tähän yhtälöön kun lisätään vielä markkinakorkojen lasku, on syytä olla optimistinen asuntomarkkinoiden pitkän jumin aukeamisesta”, Ahosniemi huomauttaa.



