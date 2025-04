Laattapiste-Pukkila vahvistaa esteettömyysratkaisujaan yrityskaupalla

JMS-Tuote Oy on kotimainen yritys, joka on toiminut lähes kymmenen vuoden ajan esteettömien tilaratkaisujen asiantuntijana. Yrityksen tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa tukikahvat, suihkuistuimet, säädettävät kalusteet ja muut tuotteet, jotka parantavat tilojen esteettömyyttä, saavutettavuutta ja turvallisuutta. JMS-Tuotteen asiakkaita ovat rakennusliikkeet, taloyhtiöt, kuntasektori, suunnittelijat sekä yksityisasiakkaat. Yritys tunnetaan laadukkaista tuotteistaan ja asiakaslähtöisestä palvelusta. Vuonna 2024 JMS-Tuote Oy:n liikevaihto oli 3,9 miljoonaa euroa.

Laattapiste-Pukkila Oy on suomalainen kylpyhuone- ja lattiapintamateriaalien asiantuntija, joka palvelee kuluttajia ja ammattilaisasiakkaita ympäri Suomen. Yrityksen tuotevalikoimaan kuuluvat keraamiset laatat, kylpyhuonekalusteet, hanat, suihkut, lattiapintamateriaalit sekä rakennuskemian tuotteet. Yritys tunnetaan korkeasta laadusta, asiantuntemuksesta sekä laajasta tuotevalikoimasta. Vuonna 2024 Laattapiste-Pukkila Oy:n liikevaihto oli 50 miljoonaa euroa. Yritys on osa suomalaisen rakentamisen ja sisustamisen kenttää jo vuodesta 1874, ja sen tavoitteena on kasvaa vastuullisesti asiakkaiden tarpeita kuunnellen.

– Laattapiste-Pukkilan laajentuminen esteettömiin ratkaisuihin vahvistaa ammattiosaamistamme erityyppisissä rakennuskohteissa. JMS-Tuotteen vahva erikoisosaaminen esteettömyydessä ja Laattapiste-Pukkilan valtakunnallinen myyntiorganisaatio ammattirakentajille luovat yhdessä vahvan pohjan menestykselle myös tällä osaamisalueella, kertoo Laattapiste-Pukkilan toimitusjohtaja Tommi Haru.

Liiketoimintakauppa astuu voimaan 19.5.2025. Sen myötä JMS-Tuote Oy:n liiketoiminta, asiakkuudet ja tuotevalikoima siirtyvät osaksi Laattapiste-Pukkila Oy:tä. JMS-Tuote Oy:n henkilöstö siirtyy Laattapiste-Pukkilan palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

– Luotamme siihen, että uusi omistaja pystyy kehittämään liiketoimintaa pitkäjänteisesti ja jatkamaan asiakassuhteiden hoitamista korkealla tasolla, sanovat JMS-Tuote Oy:n omistajat Jukka ja Mikko Saarijärvi.

Yrityksen toimitusjohtaja Jukka Saarijärvi jatkaa Laattapiste-Pukkilan organisaatiossa uusissa tehtävissä. JMS-Tuote toimii jatkossa osana Laattapiste-Pukkilan liiketoimintaa, ja asiakassuhteet, tilaukset sekä toimitukset jatkuvat normaalisti ilman katkoksia.