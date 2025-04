Energiasektorin puhdistuessa katseet kääntyvät tulevina vuosina tieliikenteen päästövähennyksiin

Ilmastokertomus avaa esimerkein Hämeen ELY-keskuksen monipuolista ilmastotyötä

Hämeen ELY-keskuksen ilmastokertomuksessa on kuvattu esimerkein toimia, joilla ELY-keskus on yhteistyössä eri sidosryhmiensä kanssa edistänyt kuluneen vuoden aikana ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista. Erilaisten viranomaistehtävien ohella ELY-keskuksella on tärkeä rooli myös ilmastotoimien rahoittajana.

ELY-keskuksissa tehtävä alueellinen ilmastotyö on luonteeltaan verkostomaista. Tärkeimpiä alueellisia sidosryhmiä ovat maakuntien liittojen ohella kunnat, elinkeinoelämän toimijat, oppi- ja tutkimuslaitokset sekä alueen asukkaat.

Tieliikenne muodostaa Hämeen alueen päästöistä lähes kolmasosan

Viime vuosina ylivoimaisesti suurimmat päästövähennykset on saatu aikaan sekä Hämeessä että koko Suomessa energiantuotannossa. Jatkossa päästövähennysten saavuttamista ei voida enää laskea pelkästään puhdistuvan energian varaan. Tästä syystä ilmastotoimien edistämisessä tarvitaan aktiivisia toimia myös muilla sektoreilla, kuten esimerkiksi liikenteessä ja maataloudessa. Erityisesti liikenteen päästöjen leikkaamiseen kytkeytyy valtava potentiaali.

– Tieliikenne muodostaa Hämeen ELY-keskuksen alueen kokonaispäästöistä lähes kolmanneksen. Valtakunnan merkittävät pääväylät halkovat maakuntiamme ja siten liikenteen päästöjen muutokset ovat jatkossa merkittävässä osassa päästövähennyksissä, Hämeen ELY-keskuksen ylijohtaja Tommi Muilu toteaa.

Ympäristöministeriö on asettanut tavoitteeksi, että aluetasoiset päästöt laskevat 60 prosenttia vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Alueiden päästölaskenta koskee EU:n ilmastopolitiikan taakanjakosektoria, joka koostuu rakennusten erillislämmityksen, työkoneiden, maatalouden, liikenteen, jätehuollon ja F-kaasujen aiheuttamista päästöistä. Laskennasta vastaa Suomen ympäristökeskus.

– Päästöt ovat laskeneet Hämeessä jo vuosikausia ja tahti onkin oikea tavoiteltaessa 60 prosentin vähennystä ensi vuosikymmenen alkuun mennessä, Muilu jatkaa.

Liikenteen päästövähennysten saavuttamisessa tärkeimmät keinot liittyvät vaihtoehtoisten käyttövoimien ja kestävien kulkutapojen edistämiseen. Molempien keinojen potentiaalin hyödyntämisessä ELY-keskuksilla on erittäin tärkeä rooli. Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueiden liikenneasioista vastaa Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue.