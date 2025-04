Kuntien yhteinen E-kirjasto paransi kirjastopalveluiden yhdenvertaista saatavuutta

Kuntien yhteinen E-kirjasto täyttää vuoden 29.4.2025. Ensimmäisenä toimintavuotena on tehty miljoonia lainoja ja aineiston saatavuus on parantunut verrattuna aiempiin vuosiin. Kirjastopalveluiden yhdenvertaisuus kaikkien Suomessa asuvien kesken on parantunut ja E-kirjaston käyttäjiksi on tullut myös uusia kirjastopalveluiden käyttäjiä.