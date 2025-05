Ranskalainen T. LeClerc -meikkisarja nyt Suomessa

Sarjan juuret ulottuvat yli 140 vuoden taakse vuoteen 1881, jolloin apteekkari Théophile LeClerc kehitti ikonisen riisipuuterinsa, josta tuli myöhemmin osa kauneudenhoidon vallankumousta.

Tänä päivänä T. LeClerc on elegantti ja moderni meikkisarja, joka tarjoaa kaiken tarvittavan meikkaamiseen: meikkipohjat, puuterit, poskipunat, luomivärit, huulituotteet ja ripsivärit. Kaikki tuotteet ovat ranskalaisella pieteetillä kehitettyjä, hoitavia ja helposti työstettäviä tuotteita.

T. LeClercin valikoima on suunniteltu erityisesti ammattilaisten tarpeisiin. Sävyt ovat monipuolisia ja laadukkaat koostumukset takaavat tasaisen ja kestävän lopputuloksen. Lisäksi meikkien hoitavat ominaisuudet, kuten kosteuttavat ainesosat ja ihoystävälliset koostumukset, tekevät sarjasta ihanteellisen myös herkkäihoisille.

Laadukkaat ja luonnolliset ainesosat

Brändi käyttää tuotteissaan korkealaatuisia ainesosia, kuten riisipohjaisia aktiiviaineita ja hyaluronihappoa, jotka kosteuttavat ja hoitavat ihoa. Useimmat tuotteet sisältävät suuren määrän luonnollista alkuperää olevia ainesosia ja ovat kliinisesti testattuja. T. LeClerc on sitoutunut välttämään haitallisia aineita, kuten silikoneja, ftalaatteja ja parabeeneja, ja suosii luonnollisia ja mineraalipohjaisia ainesosia.

Ihanteelliset sävyvalikoimat

T. LeClerc tarjoaa poikkeuksellisen monipuolisen ja hienostuneen sävyvalikoiman, joka on suunniteltu vastaamaan ammattilaisten tarpeita niin arki- kuin juhlameikkien teossa. Brändin sävyt on kehitetty yhdistämään klassinen eleganssi ja modernit väritrendit – lopputuloksena on syntynyt ajattomia ja helposti yhdisteltäviä sävyjä eri ihonsävyille ja tyyleille.

Meikin ja ihonhoidon yhdistäminen

T. LeClercin meikkifilosofia perustuu vahvasti ajatukseen siitä, että kaunis meikki alkaa hyvin hoidetusta ihosta. Tuotteet yhdistävät meikin esteettiset edut ja ihonhoidon hyödyt. Esimerkiksi valoa heijastava peitevoide on rikastettu luonnollisilla ainesosilla, jotka auttavat vähentämään silmänympärysalueen turvotusta.

Tuote-esimerkkejä ja suositushinnat kuluttajille

T. LeClerc Dermophile Loose Powder -irtopuuteri 10 g 31 €

T. LeClerc Pressed Powder -kivipuuteri 9 g 48 €

T. LeClerc Powder Blush -poskipuna 5 g 40 €

T. LeClerc Sun Powder -aurinkopuuteri 17 g 51,99 €

T. LeClerc Powder Foundation -mattameikkivoide 30 ml 50 €

T. LeClerc Satin Lipstick -huulipuna 3 g 35 €

T. LeClerc Luminous Concealer -peitevoide 5 ml 40 €

T. LeClerc Intense Volume Mascara tuuheuttava ripsiväri 14 ml 32,99 €

T. LeClerc Active Growth Serum -ripsiseerumi 1,7 ml 44 €

T. LeClerc Eyeshadow Palette -luomiväripaletti 18 g 56 €

Saatavuus

T. LeClerc -tuotteet ovat saatavilla kuluttajille Saga Beautyn Spashop.fi-verkkokaupasta sekä kauneudenhoitoalan ammattilaisilta.

Spashop.fi

Saga.fi/beauty