Suomen parhaaksi äänestetty hampurilaisravintola Helsingin Tislaamolle

Ysitien varrella, puoli tuntia Jyväskylästä Kuopion suuntaan toimivaa Grill Roomia isännöi Joni Laitila perheineen. Sana erinomaisista hampurilaisista erikoisessa ympäristössä on levinnyt nopeasti ja vuonna 2022 aloittanut Grill Room äänestettiin jo toisena toimintavuonnaan Suomen parhaaksi hampurilaisravintolaksi. Äänestyksen järjestäneen Burger Lovers Finland -yhteisön tuoman huomion myötä Grill Roomin suosio on kasvanut entisestään ja grillin pihalla jonotusaikaa ilmoittava liikennevalo on palanut usein punaisella.

The Helsinki Distilling Company on kutsunut Grill Roomin kesäksi ravintolavierailulle, joten Hankasalmen palkittuja burgereita saa myös Tislaamo Distillery Bar:in terassilta vapusta syksyyn.

”Oli suuri kunnia tulla valituksi Suomen parhaaksi burgeriravintolaksi. Burgerifanien yhteisöllä ja jo perinteeksi muodostuneella äänestyksellä on myös työllistävä merkitys. Sen lisäksi, että meillä on burgerihommissa jo yli 20 ihmistä, pääsemme nyt happotestaamaan suosiomme myös suuren yleisön edessä. Asiakkaamme ajavat Hankasalmelle usein tunteja, joten tänä kesänä saavutettavuutemme Helsingin Tukkutorilla on ihan omaa luokkaansa. Tulemme varmasti olemaan keittiössä kovilla, mutta koska täällä ollaan huipputislaamon herkkujen äärellä, tulee jonotusajan kertovien liikennevalojen kaveriksi myös Helsingin värikäs jonotuslonkero”, vinkkaa Grill Roomin ravintoloitsija Joni Laitila.

Tuttuja tähtiä ja uusia makuja

Grill Room X Tislaamo Distillery Bar -popup-ravintolan kesämenulle tulee Hankasalmen suosituimmista annoksista Tupla Cheddar ja Classic, jotka saa myös kasvisversioina. Helsinkiin Grill Room on kehittänyt uutena annoksena Tislaamo Burgerin, jossa on hitaasti kypsennettyä wagyū-nautaa. The Helsinki Distilling Companyn viski pääsee oikeuksiinsa Joni Laitilan isän keittämässä kastikkeessa.

”Kun isolle kirkolle ja tislaamolle kerran tullaan, rakensimme Helsinkiin oman erikoisannoksen wagyūsta. Raaka-aineita saamme kivenheiton päästä, sillä sämpylät leipoo Väyrynen ja liha tulee Roslundilta. Hankasalmen kesäannos tulee puolestaan olemaan erittäin överit ranskalaiset kaviaarilla. Omaan kokkitaustaani kuuluu myös valkoisia pöytäliinoja, joten jonkinlainen fine dining -liekki on edelleen elossa. Nyt toteutan ravintoloitsijaunelmaani kuitenkin miellyttävimmällä mahdollisella tavalla ja olen grillihommista enemmän kuin onnellinen. Toivottavasti se näkyy ja maistuu kesällä myös Helsingissä”, iloitsee Laitila.

Viskiä ja burgereita

The Helsinki Distilling Companyn tislaamoravintola on osa kokonaisvaltaista ruokamatkailukohdetta, johon kuuluu ravintolan ja käsityötislaamon lisäksi myös ainutlaatuinen viskien kypsytyskellari. Helsingin keskustassa vuodesta 2013 lähtien toiminut The Helsinki Distilling Company on sataan vuoteen ensimmäinen ja ainoa tislaamo Helsingissä. Yhtiö tunnetaan ennen kaikkea luovana, käsityötuotteiden korkeaan laatuun keskittyvänä pientislaamona.

”Viski ja burgeri ei ole suomalaiselle vielä itsestään selvä parivaljakko, mutta Amerikassa Bourbon on maustanut ruokia jo 1800-luvulta lähtien. On mahtavaa saada Suomen parhaaksi äänestetty Grill Room meille kesävieraaksi ja uskon, että grillin houkutteleva tuoksu tulee hurmaamaan Sörnäisten alueen. Viikonloppuisin täällä on helppo tutustua myös tislaamisen saloihin ja käydä tislaamokierroksella ja viskikellarissamme”, kertoo The Helsinki Distilling Companyn Master Blender Kai Kilpinen.

Terassiruokaa läpi kesän

Smash-burgereihin erikoistunut Grill Room X Tislaamo Distillery Bar avautuu Helsingin Tukkutorilla vappuaattona 30.4. (Työpajankatu 2a R3). Terassiravintola on elokuun loppuun saakka auki tiistaista torstaihin kello 16-21.30, perjantaisin ja lauantaisin kello 12-21.30. Terassi-iltojen jälkeen tarjoilu jatkuu Tislaamo Distillery Bar:in puolella sisätiloissa.

Popup-terassiravintolan ruokalista koostuu Grill Roomin suosituimmista annoksista:

Tupla Cheddar: 14,50€

Classic: 14,50€

Burger ja parmesaaniranskalaiset dipillä: 20€

Tislaamo Burger: 25€/30€

Skidi: 8€/15€

Ranut ja dippi: 5€

Parmesan-ranut ja dippi: 7€

Tupla Cheddar ja Classic saatavilla myös kasvisproteiinipihvillä.

Tislaamon maistelukierrokset

Tislaamo- ja tastingkierrokset perjantaisin ja lauantaisin kello 18.00, hinta 45 euroa, sisältää ohjatun viski- ja ginimaistelun.

Viskikellarikierrokset lauantaisin kello 16.00, hinta 45 euroa, sisältää ohjatun viskimaistelun.

Yksityiskierrokset mahdollisia myös tilauksesta.

*Burger Lovers -yhteisön järjestämässä äänestyksessä vuoden 2024 Suomen parhaaksi hampurilaisravintolaksi äänestettiin ysitien varrella, Niemisjärven kylässä sijaitseva Grill Room Hankasalmi. Grill Room sai kymmenen prosenttia kaikista avoimessa yleisöäänestyksessä annetusta yli 20 000 äänestä.