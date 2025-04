Kelan pääjohtajaksi valittiin Lasse Lehtonen

Diagnostiikkajohtaja, lääketieteen ja oikeustieteen tohtori Lasse Lehtonen on valittu Kelan pääjohtajaksi. Kelan valtuutetut tekivät valinnan äänestämällä pääjohtajahaussa loppusuoralla olleiden ehdokkaiden välillä. Lehtonen sai taakseen 7 Kelan 12:sta valtuutetusta.

Kelan valtuutettujen puheenjohtajan Mira Niemisen mukaan Lasse Lehtonen vakuutti valtuutetut laajalla ja korkeatasoisella kokemuksellaan erilaisista johtotehtävistä ja erityisesti prosessi- ja muutosjohtamisesta.

– Kela saa Lasse Lehtosesta määrätietoisen ja tavoitteellisen johtajan, jolla on kyky saavuttaa vaativatkin tavoitteet. Lisäksi hänellä on hyvä kokonaiskuva yhteiskunnan tarpeista ja siitä, miten väestön hyvinvointia tulisi parantaa, Nieminen toteaa.

Lasse Lehtonen (s. 1962) siirtyy Kelaan HUS-yhtymän diagnostiikkajohtajan tehtävästä, jonka ohella hän on toiminut terveysoikeuden professorina Helsingin yliopistossa. Aikaisemmin hän on työskennellyt mm. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä eri johtotehtävissä. Koulutukseltaan hän on lääketieteen ja oikeustieteen tohtori.

Pääjohtaja vastaa Kelassa strategisesta suunnittelusta sekä operatiivisesta johtamisesta ja kehittämisestä. Hän vastaa myös asioiden esittelystä Kelan hallitukselle ja hallituksen päätösten toimeenpanosta sekä valmistelee työjärjestyksen hallituksen päätettäväksi.

Kelan pääjohtaja valittiin nyt ensimmäistä kertaa seitsemän vuoden määräaikaiseen virkasuhteeseen.

Kelan nykyinen pääjohtaja Outi Antila jää eläkkeelle 31.5.2025.