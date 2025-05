HSL:n selvitys: Jopa joka toinen voisi tehdä enemmän lähitöitä, jos työmatkaa tuettaisiin – etenkin nuorille hybridityö tärkeää

HSL tavoittelee Helsingin seudulle laadukkaampaa ja yhtenäisempää raideliikennettä 8.4.2025 12:43:10 EEST | Tiedote

HSL:n nykyiset raideliikenteen sopimukset umpeutuvat 2030-luvulla. Tulevaisuuden raideliikenne on HSL-alueella järjestettävä EU:n palvelusopimusasetuksen mukaisesti, kuten muukin joukkoliikenne –julkiset hankinnat on lähtökohtaisesti kilpailutettava. Toimiva raideliikenteen markkina koko Suomessa on siksi elinehto myös HSL:n raideliikenteen toimivuudelle. HSL pyrkii nyt varmistamaan, että lähijuna- ja kaupunkiraideliikenne seudun asukkaille voidaan järjestää myös tulevaisuudessa mahdollisimman laadukkaasti ja edullisesti.