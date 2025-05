Sofia Virta vappupuheessaan: Orpon hallitus jakaa vappumiljardit omille eturyhmilleen

Virta avasi vappupuheensa palaamalla vielä omalta kannaltaan iloisiin vaalitunnelmiin.

– Onpa upeaa olla Turussa! Ja olipa upeaa myös saada yli tuplasti enemmän ääniä Turussa kuin Suomen istuva pääministeri, Virta huomautti ja sanoi tuloksen kertovan suomalaisten pettymyksestä pääministerin johtamaan politiikkaan.

Virran mukaan Orpon hallitus on päättänyt jakaa omille eturyhmilleen vappumiljardit tilanteessa, jossa rajut leikkaukset ravisuttavat monen suomalaisen arkea ja jossa valtion tulot eivät muutenkaan ole riittäneet kattamaan menoja.

– Onko Orpon hallitus tosissaan, kun se on kaksi vuotta väittänyt, että on vain pakko leikata lapsilta, vanhuksilta ja vammaisilta mutta nyt yhtäkkiä jakaakin vappumiljardin tai pari omille eturyhmilleen – velaksi? Pääministeri Orpon hallitus on kääntänyt selkänsä monille niistä suomalaisilta, joille tämäkin vapunpäivä on kaikkein vaikein tässä yhteiskunnassa, Virta totesi.

Virran mukaan Orpon hallitus ottaa Suomen kustannuksella suuren riskin luottaessaan siihen, että veroalet maksaisivat itsensä takaisin.

– Olen koko hallituskauden ajan sanonut Orpolle, että politiikassa ei ole pakkoja – on vain arvovalintoja. Tämän hallituksen arvovalinta on ottaa valtavan iso riski paitsi sen suhteen, että osa suomalaisista putoaa köyhyyteen ja kansa jakautuu, myös sen suhteen, että nyt veroaleja rahoitetaan velaksi ja velkalaiva muuttuu sukellusveneeksi, Virta painotti.