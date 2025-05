SDP Suhonen Lieksassa ja Nurmeksessa: Hallitus ”sotii” ahkeria ammattilaisia vastaan!

– Hallitus on ollut vasta kaksi vuotta pystyssä ja tässä ajassa hallitus ja varsinkin työministeri Satonen on ajanut läpi työntekijöitä koskevia sekä työmarkkinoita sotkevia lakiheikennyksiä ennätysmäärän läpi. Työministeri Satonen on tehnyt ennätyksen suomalaista duunaria koskevassa moukaroinnissa. Ministeri on heikentänyt enemmän työntekijöiden oikeuksia kuin aiemmat kaikki työministerit yhteensä, valitettavasti tämä on varsin kyseenalainen ennätys maamme tulevaisuuden kannalta, summasi eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen Suhonen.

– Kokoomuksen ja perussuomalaisten kansanedustajat huutavat eduskunnan täysistuntosalissa, että AY-mafia olisi ajettava alas. Hallituspuolueiden kansanedustajat eivät ymmärrä, että ne työntekijät siellä työpaikoilla ovat se liitto. Hallitus nyt ”sotii” – hyvin lyhytnäköisellä politiikalla siis suomalaisia ahkeria ammattilaisia vastaan. Tämä, arvoisa vappuväki, on erittäin haitallista politiikkaa perusporvarihallitukselta, linjasi Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustaja Suhonen.

– Orpo-Purran hallituksen moukarointi Suomen työväkeä kohtaan on ollut karmeaa viimeisen kahden vuoden ajan. Vastoin ennen viime eduskuntavaaleja annettuja lupauksia. Monet hallituspuolueiden kansanedustajat ovat kärähtäneet äänestäjien luottamuksen pettämisestä, paljasti Suhonen.

– Vaalilupaukset on yksinkertaisesti petetty. Ja nyt ihmetellään, kun talous laahaa – hoippuu laman reunalla, työllisiä on 134 000 vähemmän kuin hallituksen aloittaessa ja työttömiä 326 000. Kotimainen kulutus ei pidä talouden pyöriä pyörimässä, Suhonen ennusti.

– SDP alkaa uudisrakentamaan savuavien raunioiden päälle sopimusyhteiskuntaa, jonka hallitus on romuttanut. Luottamuksen rakentaminen on edessä, koska vain yhteistyöllä on mahdollista nousta ylös tästä hallituksen polkemisen suosta. On selvää, että nyt tarvitaan reilumpaa politiikkaa, jossa kaikki pidetään mukana. SDP kiittää alue- ja kuntavaaleissa saadusta kannatuksesta, tästä on hyvä jatkaa kohti oikeudenmukaisempaa suunnan muutosta. Kohti oikeudenmukaisen työn ja yrittämisen Suomea, jossa ei sallita työntekijöiden oikeuksien poljentaa ja nitistämisen kulttuuria, päätti Suhonen.