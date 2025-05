Suna Kymäläisen vappupuhe Simpeleellä ja Joutsenossa

Hyvää suomalaisen työn päivää, opiskelijoiden ja kevään juhlaa.

Karjalasta kajahtaa!

Oliver Rosenholm voitti Voice of Finlandin! Tänään saamme nauttia huikean Oliver Rosenholmin musiikista. Mikä mielettömän upea taiteilija meillä onkaan, onnea Oliver! Jäämme nauttimaan ja seuraamaan uraasi, joka aivan varmasti tulee olemaan ilmiömäinen.

Ja mitä sanoo jääkiekkoväki?

Saipa!

Yksi idän ihmeistä on tarjonnut sellaisen ilon, riemun, jännityksen, ylpeyden ja yhteisöllisyyden tänne itärajalle, että terve! Kevät on keltamusta ja vielä jännitetään ja huudetaan Saipalle ensimmäinen Suomen mestaruus!

Eikä siinä vielä kaikki.

Kunta ja aluevaaleissa puhalsi uskomaton punainen tuuli. Sdp:n kannatus räjähti Etelä-Karjalassa. Hallituksen politiikalle näytettiin kansan äänestyslippujen voimin närhen munat!

Vaikka en itse päässyt harmillisen virheen seurauksena olemaan ehdolla, olen valtavan ylpeä puolueen menestyksestä niin Etelä-Karjalan kunnissa ja hyvinvointialueella kuin koko maassa molemmissa vaaleissa. Rautjärvellä 45,5 prosentin kannatus. Suomen toiseksi sosialidemokraattisin kunta! Aivan ihokarvat nostattava vaalitulos.

---

Vapunpäivä on ollut virallinen liputuspäivä vuodesta 1979. Tässäkin ajassa soisi muistettavan sen merkitys, jota koko tämä päivä edustaa. Valitettavasti hallitus ei tunnu antavan arvoa näille asioille.

Orpon hallitus perustelee talous- ja työllisyyspoliittisia linjauksiaan valtion velkaantumisen pysäyttämisellä ja kasvun luomisella. Tosiasia kuitenkin on, että hallituksen linjaukset ovat läpeensä ideologisia, eivätkä edistä kasvua ja työllisyyttä.

Hallitus lupasi 100 000 uutta työpaikkaa. Näitä saamme edelleen odottaa. Sen sijaan työpaikkojen määrä on kuluneen kahden vuoden aikana vähentynyt yli 50 000:lla. Tämä ei selity Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamalla suhdannetilanteella, sillä tilanne oli sama jo hallituksen aloittaessa. Vaikka suhdanne on sama myös muualla Euroopassa, Suomi näyttäytyy kansainvälisesti selvästi alisuoriutujana työllisyyskehityksessä.

Olemme pudonneet työllisyyskehityksessä Euroopan huonoimmaksi maaksi. Orpon hallitus sai aloittaessaan perinnökseen ennätyksellisen työllisyystilanteen, mutta vain kahdessa vuodessa se on onnistunut tekemään kaikki mahdolliset toimet, joilla se on romuttanut talouskasvua, aiheuttanut lukuisia konkursseja, aiheuttanut kulutuksen vähenemistä heikentämällä sosiaaliturvaa. Lisäksi samaan aikaan kun inflaation myötä kuluttajahinnat ovat nousseet, hallituksen alv-moukari on nostanut hintoja kaikilla sektoreilla entisestään.

Hallituksen uppiniskainen tahto romuttaa ay-liikettä johti pitkittyneisiin lakkoaaltoihin, eikä hallitus ole silmäänsäkään räpäyttänyt siitä aiheutuville kustannuksille yhteiskunnalle. Hallituksen ideologisella tahtotilalla rapauttaa ay-liikettä ei ole hintalappua.

Hallitus on kaksi vuotta toitottanut, että rahaa ei ole. Pieni- ja keskituloisilta ja heikoimmassa asemassa olevilta on ollut pakko leikata.

Aina kun on leikattu työttömiltä, eläkeläisiltä, vammaisilta ja lapsilta tai koulutuksesta, sosiaaliturvasta ja sote-palveluista, tätä on perusteltu pakolla: kasvutoimilla ja työllisyyden parantamisella. Omien puheidensa mukaan hallitus ei leikkaa, vaan kehittää, vapauttaa ja luo mahdollisuuksia tulevaisuuden hyvinvointiyhteiskunnalle.

Tosiasiassa hallitus on hajottamassa niin sopimusyhteiskuntaa kuin hyvinvointiyhteiskunnan peruspilareita jättimäisin toimin piittaamatta lainkaan siitä, mitkä jäljet ja kustannukset se jättää nykyisille ja tuleville sukupolville. 1990-luvun laman lapsista joka neljännellä on mielenterveysongelmia. Heidän keskuudessaan esiintyy tunnetusti valtavasti syrjäytyneisyyttä ja huono-osaisuutta. Nyt samojen virheiden toistaminen jatkuu Orpon ja Purran johdolla asiantuntijoiden mielipiteistä välittämättä.

Sosiaaliturvan heikennysten seurauksena toimeentulotukimenot ovat kasvussa ja lapsiperheköyhyys sekä asunnottomuus lisääntyvät. Yli puoli miljoonaa kansalaista on ulosotossa.

Sote-palveluihin kohdistuvien leikkausten myötä sairaalaverkko pienenee, ikääntyneiden ja vammaisten palveluita heikennetään ja lastensuojelusta säästetään. Ammatilliseen koulutukseen kohdistetaan mittavat leikkaukset, vaikka yrityksissä nimenomaan tarvittaisiin tulevaisuudessakin osaavaa työvoimaa. Meillä Etelä-Karjalassakin ammattiopisto Sampon opiskelijavuosia vähennetään 331:llä, mikä tarkoittaa 11 prosentin leikkausta.

Lupauksista huolimatta myöskään itäisen Suomen elinvoiman vahvistamiseen ei ole saatu konkretiaa tai rahoitusta. Kävi juuri niin kuin ennustin. Ensimmäiset kaksi vuotta ponnekkaasti julistettiin sympatiaa Itä-Suomelle ja tehdään uusi, mahtavampi Itä-Suomi-ohjelma. Yksi pikkuinen vaikkakin tärkeä tiehanke puoliväliriihestä ei lämmitä, kun kaksoisraiteen loppuunsaattamista on odotettu kuin kuuta nousevaa. Asiasta on hallitusohjelmakirjauskin, mutta vahvasti alkaa näyttämään siltä, ettei tämä hallitus tule tekemään asian eteen yhtään mitään. Haaveeksi ovat jääneet myös toimenpiteet puhelin- ja nettiyhteyksien toimivuuden varmistamiseksi.

---

Kotimaan lisäksi myös maailmalla kuohuu. Venäjän laiton hyökkäyssota Ukrainassa on jatkunut yli kolme vuotta. Nyt myös Yhdysvallat on presidentti Donald Trumpin johdolla lähtenyt keikuttamaan kansainvälisen sääntöpohjaisen järjestelmän vakautta lähentymällä Putinin hallintoa. Suomen ja Euroopan viesti yhä edelleen on, että meidän tulee jatkaa Ukrainan vankkumatonta tukemista ja pyrkimystä oikeudenmukaiseen rauhaan. Rauhaa ei voi tehdä Ukrainan ja Euroopan yli. Ukrainan asia on meidän.

Yhtä selvää on, että vallitsevassa turvallisuusympäristössä ja maailmanpoliittisessa tilanteessa on keskeistä vahvistaa Euroopan omaa puolustuskykyä. Hyvä asia on, että meillä täällä Suomessa puolustuskyvystämme on huolehdittu läpi vuosikymmenten, toisin kuin monessa muussa eurooppalaisessa Nato-maassa. Tästä huolimatta meilläkin on tarvetta puolustusmenojemme kasvattamiseen, mikä aiheuttaa suuren haasteen julkiselle taloudelle tulevina vuosina.

Venäjän hallinto on omalla toiminnallaan osoittanut, ettei siihen voi luottaa. Onneksi silmämme ovat tässä suhteessa viime vuosina avautuneet.

Jos jostain nykyhallitukselle voi antaa kiitosta niin siitä, että se on tuoreella lakimuutoksellaan pyrkinyt viimein pysäyttämään venäläisten kiinteistöhankinnat Suomessa maan käydessä hyökkäyssotaansa. Kiinteistöomistukset voivat aiheuttaa valtavan uhan kansalliselle turvallisuudelle. Jo siis aikakin, että tähän ilmiöön on puututtu.

Mutta valitettavasti minun on jälleen kerran tuotava myös huonoja uutisia. Vaikka tämän lain kohdalla edetään oikeaan suuntaan, valmista ei tullut tälläkään kertaa. Hallituksen tuore lakimuutos ei tarjoa ratkaisua asunto-osakkeiden ja kiinteistöyhtiöiden kauppaan. Niillä voidaan jatkossakin käydä kauppaa vapaasti. Olemmehan jo täysin tietoisia siitä, mitä ongelmia asunto-osakkeiden siirtyminen venäläisten haltuun voi aiheuttaa.

Yhtä lailla myös osakekaupoilla on samoja hybridivaikuttamisen riskejä kuin kiinteistökaupoilla. Tästä syystä tein eduskunnassa hiljattain toimenpidealoitteen, jotta myös tämä porsaanreikä saataisiin tilkittyä.

Olisipa alusta alkaen otettu käyttöön ennen vuotta 2000 voimassa ollut luvanvaraisuuslaki, jota olen esittänyt. Sillä olisi koko asia hoidettu kerralla kuntoon. Sen sijaan on valittu vaikea, työläs ja aikaa vievä toimintatapa korjata lakia pala palalta.

On myös päivänselvää, että jatkossa on tarkasteltava laajemmin keinoja jo tehtyjen kauppojen selvittämiseksi ja niihin puuttumiseksi. Ongelmana on kiinteistöjen valtava määrä ja se, miten tästä määrästä seulotaan riskialttiimmat kohteet. Emme voi vain seurata vierestä Venäjän toimintaa. Ukrainan esimerkki on sen osoittanut.

---

Hyvät kuulijat,

Petteri Orpo lupasi, että ”nyt loppuu velaksi eläminen”, koska ”rahaa ei ole”. Se on ikään kuin oikeuttanut heikompiosaisten polkemisen. Mutta mitä saimme kuulla hiljattain hallituksen päättäneen puoliväliriihessään? Hallitus toteuttaa historialliset veronkevennykset, jotka painottuvat suurituloisille ja maksavat julkiselle taloudelle kaksi miljardia euroa. Nyt sitä rahaa tuntuukin löytyvän – tosin ei vieläkään pienituloisille, vaikka hallitus yrittää silmänkääntötemppujaan.

Tästä kahdesta miljardista tavallinen työntekijä ei juurikaan hyödy. Sen sijaan ministerin tai yritysjohtajan taskuun jää jopa tuhansia euroja enemmän vuositasolla. Mikä härskeintä, hallitus on päättänyt ryöstää valtion eläkekassasta miljardin, jotta valtion velkaantuminen näyttäytyisi todellista pienempänä. Siitä huolimatta Orpon hallitus ottaa edeltäjäänsä Marinin hallitusta enemmän velkaa.

Tavalliselle palkansaajalle jää siis päätetyistä veroalennuksista käteen vain murusia. Vaikutusta pienentää entisestään se, että hallitus päätti poistaa työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden, mikä on jatkoa hallituksen hyökkäykseen ammattiyhdistysliikettä vastaan. SDP:n näkemys on, että päätös verovähennysoikeuden poistosta on peruttava ja sopimusyhteiskunnan toimivuus on turvattava.

Järjettömiin kehysriihipäätöksiin lukeutuu myös työhuonevähennysoikeuden poisto, joka rankaisee muun muassa sitä ahkerasti hyödyntäneitä opettajia, pappeja sekä ennen kaikkea omaishoitajia. Yli 400 euron vähennys on omaishoitajille valtava leikkaus jo valmiiksi pieniin korvauksiin. Tätä ei paikkaa hallituksen yritys kiillottaa ulkokuortaan nostamalla hieman omaishoitajien palkkioiden alarajaa.

Näiden lisäksi kenties älyttömin työntekijöihin kohdistuva riihileikkaus on työsuhdesähköpyörätuen poisto. Ympäristöystävällisen ja ihmisten terveyttä edistävän edun poistamisella ei voi nähdä minkäänlaisia talouskasvua tai työllisyyttä edistäviä vaikutuksia, ja siitä saatava säästö on olematon. Kun kaikki edellä mainitut veropäätökset lasketaan yhteen, esimerkiksi 4000 euroa kuukaudessa tienaava, ammattiliittoon kuuluvan opettajan tilipussi jää lopulta miinukselle.

--

Arvon vappukansa,

Juuri silloin, kuin turvallisuus ympärillämme järkkyy, kansan pitäisi olla yhtenäinen. Hallitus ei tätä tunnu ymmärtävän. Meidän tulisi rakentaa siltoja, ei kasvattaa yhteiskuntaluokkien välisiä kuiluja.

Selvää on, että hallituksen politiikalla Suomen suunta ei käänny. Tarvitsemme aitoja kasvun avaimia ja politiikkaa, jossa jokainen pidetään yhteiskunnan kehityksessä mukana. Asioita ei voi tehdä vain yksittäisen ryhmän etuja kuunnellen. Hyvinvointivaltion rapauttaminen tulee pysäyttää, arjen palvelut turvata ja toistuvien koulutusleikkausten sijaan panostaa koulutukseen ja sitä kautta tulevan kasvun eväisiin.

Kevään kunta- ja aluevaalit antoivat tärkeän ja vahvan signaalin siitä, että suomalaiset kaipaavat muutosta. Nykypolitiikalla Suomi menee väärään suuntaan. SDP:n viesti on, että kaiken voi tehdä reilummin. Tästä on hyvä jatkaa kohti kahden vuoden päässä siintäviä eduskuntavaaleja. Meidän tehtävämme on jatkaa hallituksen haastamista entistäkin ponnekkaammin.

Työt jatkuvat jälleen huomenna. Tänään on kuitenkin juhlan aika.

Näin sanoin toivotan teille kaikille oikein riemullista vappua! Kiitos.