Saku Nikkasen vappupuhe Salossa

Hyvät ystävät, arvoisat Salon torin vappujuhlijat,

Kevät on täällä Salon torilla kauneimmillaan, mutta samalla täytyy todeta maailmanpolitiikan ilman olevan varsin epävakaata. Tämä epävakaus ulottuu väistämättä myös meille tänne Suomeen. Monia meistä ahdistaa uutisten seuraaminen. Tämä tekee yhteisestä keskustelustamme ja yhteistyöstämme aina vain entistä tärkeämpää.

Yhdysvaltojen tullipolitiikan tuoma epävarmuus ravistelee maailmantaloutta. Tilanne on haastava, mutta se tarjoaa myös mahdollisuuden Euroopalle. Meidän on Euroopassa löydettävä yhtenäisyytemme ja osoitettava, että Eurooppa voi olla johtava voima, niin taloudessa, kuin turvallisuudessakin. Tämä on hetki, jolloin voimme näyttää suuruuttamme ja sivistystämme. Viisautemme on rakentamisessa, ei hajottamisessa. Hajoittamista suurvallat valitettavasti ajassamme pyrkivät tekemään.

Kotimaassa taloutemme on ollut pitkään alamaissa. Hallituksen rajut leikkaukset ja epäonnistuneet kasvutoimet ovat heikentäneet kansalaisten luottamusta omaan talouteensa. Meidän on palautettava usko tulevaisuuteen, ja saatava suomalaiset yritykset taas investoimaan. On nähtävissä puolustusteollisuuden tarjoamat laajat mahdollisuudet, niin kotimaassa kuin Salossakin. Näiden lisäksi asiat kuten varautuminen, väestönsuojelu ja turvallisuus ovat aloja, joissa meillä suomalaisilla on merkittävästi osaamista ja sitä kautta mahdollisuuksia. Puhtaampi energia ja siihen liittyvät investoinnit ovat mahdollisuus, jota emme ole vielä täysin hyödyntäneet.

Orpon hallitus on kahden vuoden ajan tehnyt leikkauksia, jotka ovat osuneet kipeästi peruspalveluihin, koulutukseen ja kulttuuriin. Salon seudulla tämä näkyy yöpäivystyksen lakkauttamisena, terveysasemien sulkemisena ja hoitotakuun romuttumisena. Ammatillisen koulutuksen leikkaukset ovat vaikeuttaneet nuorten tulevaisuutta. Tämä ei ole oikeudenmukaista, eikä se ole kestävää.

Kotimaisen kysynnän elvyttäminen on myös välttämätöntä. Korkojen lasku antaa tähän mahdollisuuden, mutta tarvitaan rohkeita avauksia, jotta ihmiset uskaltavat kuluttaa ja luottaa talouteen. Merkkejä paremmasta on jo näkyvissä, ja nyt onkin aika toimia kotimaisen kysynnän elvyttämiseksi.

Palkansaajille kohdistuneet veronalennukset olivat sinänsä hyvä keino vahvistaa suomalaisten ostovoimaa, mutta täytyy kyllä ihmetellä miksi hallitus halusi poistaa samalla AY-jäsenmaksun verovähennysoikeuden. No syitä voimme vain arvailla, mutta sanomattakin lienee selvää, että vaikuttimena on hallituksen oma ideologia. Reilumpaa olisi ollut tarjota veronalennukset ilman ohjausta ja jakoa järjestäytyneiden ja järjestäytymättömien työntekijöiden välillä. Näin me olemme vaihtoehtobudjetissamme veronalennusta esittäneet.

Kunta- ja aluevaalit antoivat selkeän viestin, kansalaiset haluavat muutosta. Meidän on kuunneltava tätä viestiä ja tehtävä päätöksiä, jotka ovat sekä reiluja että kestäviä. Täällä Salossa kaupunki on taloudellisesti hyvässä asemassa, meillä on mahdollisuus näyttää koko Suomelle, miten yhteistyöllä ja rohkeilla päätöksillä voidaan rakentaa parempaa tulevaisuutta. Orpon hallitus on tehnyt kaksi vuotta rajuja leikkauksia ja perustellut niitä välttämättömyydellä. Nyt puoliväliriihen verokevennyksien valossa näyttää siltä, että julkisen talouden vahvistamisesta on periaatteena luovuttu. Hallitus on yhtäkkiä löytänyt pari miljardia veronalennuksiin, joista suurin hyöty painottuu kaikkein suurituloisimmille suomalaisille. Se ei ole reilua, eivätkä nämä päätökset olleet välttämättömiä.

Tässä puoliväliriihessä hallitus päätti nyt keventää erityisesti suurituloisten verotusta ja sen päälle hallitus toteuttaa vielä 830 miljoonan euron leikkauksen yhteisöveroon alentamalla Suomen jo valmiiksi kilpailukykyistä kantaa 18 prosenttiin. Myös yhteisöveron alentamisen hyödyt valuvat pitkälti samalle suurituloisimmalle kansanosalle. Kaiken lisäksi yhteisöveron alentamisen kasvuvaikutukset ovat tutkimustiedon perusteella vähäisiä, kuten monet asiantuntijat ovat todenneet.

Kunnissa on panostettava myös pitkän aikavälin kasvutoimiin, kuten koulutus. Koulutuksen piti olla Orpon hallituksen erityissuojeluksessa, mutta näyttääkin siltä, että erityissuojelu tarkoittaakin nyt leikkauksia korkeakoulujen perusrahoitukseen sekä 75 miljoonan euron leikkauksia kunnilta, joita opetusministeri ei osannut muuksi kuin koulutusleikkaukseksi selittää. Koulutuksesta leikkaaminen on lyhytnäköistä. Leikkauksien sijaan koulutukseen pitäisi panostaa ja suomalaisten koulutusastetta nostaa nykytasosta, jotta pärjäämme pienenä maana osaamiskilpailussa myös tulevaisuudessa. Meille sosialidemokraateille on tärkeää, että jokaisella suomalaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus opiskella, vanhempien lompakon paksuudesta riippumatta.

Hyvät ystävät, nyt on meidän aikamme. Näytetään yhdessä, että Salossa osataan ja saadaan aikaan sellaista, mistä koko maa voi ottaa mallia. Tehdään Salosta suunnannäyttäjä uudelle kasvulle ja hyvinvoinnille sekä ennen kaikkea yhteistyölle, jossa kaikki pidetään mukana ja josta hyötyy koko Suomi.

Hyvää vappua kaikille!