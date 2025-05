Rakentamisen piristyminen näkyy jo Rovaniemellä ja Lapissa

”Uusi rakentamislaki mahdollistaa alle 30-neliöisen rakennuksen ilman rakentamislupaa. Meillä Rovaniemen Starkissa on nähtävissä merkkejä siitä, että lakimuutos on innostamassa pienten varastojen, katosten ja vajojen rakentamiseen. Juuri nyt asiakkaat hakevat paljon kyllästettyä terassilautaa, pihakiviä, maaleja, huopakatteita, puutarhamultaa ja kuorikatetta”, Starkin Rovaniemen yksikönpäällikkö Tero Aho kertoo.

Alle 30 neliömetrin tila voi olla myös vaikkapa vierasmaja, pihasauna, -rakennus tai etätyötila, kunhan se ei ole tule vakituiseen asumiskäyttöön.

”Rakentajan kannalta tilanne näyttää hintojen osalta vakaalta, eli ei ole syytä pelätä, että hinnat lähtisivät laukalle.”

Pienet rakennukset ja pihaprojektit

”Pienten piharakennusten yhteyteen tehdään nykyään usein terassi, ja rakennuksen ympäristöä laitetaan myös. Piharakentamisen projektit toteuttavat usein ammattilaiset, joiden asioinnissa alkanut sesonki jo näkyy meillä. Pihakivistä kestosuosikkeja ovat pihalaatat, mutta myös vallikivet rinteisiin. Paljon menee myös katemateriaalia, kuten huopakatteita varastojen ja leikkimökkien ja aittojen katoille – ja tietysti maalia”, Aho selventää.

”Se mikä on hyvä muistaa, niin tontilla pitää tietysti olla rakennusoikeutta vaadittava 30 neliömetriä jäljellä ja kaavamääräyksiä sekä rakennusjärjestystä täytyy noudattaa. Vaikka rakennustarvikkeiden kysyntä on piristynyt, niin on vielä pitkä matka normaalitilanteeseen puhumattakaan koronan alkuvuosien rakentamishuippuun. Tärkeää kuitenkin on, että ollaan pitkän alamäen jälkeen menossa oikeaan suuntaan”, Aho toteaa.

Matkailu siivittää rakennusinvestointeja Lapissa

”Palvelemme Stark Rovaniemen toimipisteestä logistisesti myös Ylä-Lapin hankkeita, ja suuntakuormia ajetaan joka päivä Lapin keskuksiin. Matkailu näkyy myönteisesti rakentamisessa tällä alueella ja on nostamassa alaa suhdannekuopasta”, Aho sanoo.

Viime vuonna rakentaminen supistui kahdeksan prosenttia, mutta täksi vuodeksi Rakennusteollisuus RT ennustaa neljän prosentin kasvua. Tilastokeskuksen tuoreen raportin mukaan kuluttajien luottamus on loivassa nousussa, mutta kuva Suomen taloudesta himmeni huhtikuussa 2025.

”Yleinen epävarmuus on myrkkyä vihdoin elpyneelle kasvulle, mikä heijastuu vahvasti rakennusalalle. Rovaniemellä kuitenkin satsataan myös julkiseen rakentamiseen, mistä esimerkkeinä kaupungintalo, kouluja, tulevaisuudessa palolaitos ja poliisiasema. Julkisuudessakin olleet valtion infrahankkeet tuovat myös valoa Lapin elinkeinoelämään ja puolustusvoimien hankkeet lisärakentamista alueelle, Aho iloitsee.

Yhteydenotot ja lisätietoja:

Tero Aho, yksikönpäällikkö, Stark Suomi Oy, puh. 044 475 7116

Satu Otala, viestintäjohtaja, Stark Suomi Oy, puh. 044 475 7483, satu.otala@stark-suomi.fi