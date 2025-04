Rikosseuraamuslaitos saa lisää vankipaikkoja ja henkilöstöä

Lisävankipaikkoja saadaan Turun vankilaan, johon tehdään lisärakennus. Lisäksi on suunniteltu, että Helsingin ja Kylmäkosken vankiloiden yhteyteen rakennettaisiin uusia moduuliselliosastoja ja että lakkautetun Pelson vankilan siirtokelpoinen selliosasto siirrettäisiin Hämeenlinnan vankilan yhteyteen. Ensimmäiset lisävankipaikat saadaan käyttöön jo ensi vuonna, Turun lisärakennus valmistunee vuonna 2027. Myös uusien vankiloiden suunnittelussa edetään. Pirkanmaalle rakennettavan vankilan suunnittelu käynnistyy ja Uudellemaalle kaavaillun vankilan valmistelua edistetään.

-Olemme tyytyväisiä siitä, että vankimäärän kasvaessa saamme myös uusia tiloja ja lisää henkilökuntaa. Kun henkilökuntaa on liian vähän ja vankilat aivan täynnä, työ painottuu lähinnä arjen välttämättömyyksien hoitamiseen, sanoo pääjohtaja Anna Arola-Järvi. Riittävä henkilöstömäärä ja asianmukaiset työskentelyolosuhteet ovat keskeisiä paitsi työntekijöiden jaksamisen myös uusintarikollisuuden vähentämisen näkökulmasta.

Vaikka vankilaverkostossa on uusia ja hyväkuntoisia vankiloita, monet vankilat ovat vanhoja, kertyneen korjausvelan vuoksi huonokuntoisia ja nykyaikaiseen vankilatoimintaan soveltumattomia. Vankimäärän voimakkaan kasvun vuoksi vankipaikkoja ja henkilöstöä tarvitaan lisää. Keskimääräinen päivittäinen vankimäärä on kasvanut noin 550 vangilla vuosien 2021–2024 välillä ja kasvun ennakoidaan jatkuvan siten, että vuonna 2030 vankeja on noin 500 enemmän kuin tänä vuonna. Rikosseuraamuslaitos arvioi, että vuoteen 2030 mennessä tarvittaisiin yli 1000 vankipaikkaa ja noin 670 henkilötyövuotta lisää.

Rikosseuraamuslaitos on selvittänyt millä keinolla vankilaverkostoa voitaisiin uudistaa tarpeiden mukaiseksi. Uudenmaan ja Pirkanmaan vankiloiden rakentamisen lisäksi ehdotetaan, että Turkuun rakennettaisiin avovankila miehille ja Hämeenlinnaan avovankila naisille. Lisäksi ehdotetaan, että heikoimmassa kunnossa olevista vankiloista luovuttaisiin ja vankiloiden toiminta siirrettäisiin uusiin, toimivampiin tiloihin. Uusissa vankiloissa tilaratkaisut mahdollistavat tehokkaan ja turvallisen toiminnan.

Rikosseuraamuslaitos ei päätä vankiloiden rakentamisesta tai lakkauttamisesta, vaan ne edellyttävät poliittista päätöksentekoa.

