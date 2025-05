SDP:n Piritta Rantasen vappupuhe

Hyvät ystävät, kuulijat ja iloiset vapun juhlijat,

Muistaako joku teistä, kuinka vielä muutama vuosi sitten puhuttiin siitä, että kaikki puolueet ovat samanlaisia, eikä niitä erota toisistaan? Minä muistan. Enää ei ole sellaista puhetta kuulunut, eroja todella on. Ja nämä erot ovat olleet nähtävissä kuluneiden kahden vuoden aikana karmaisevalla tavalla.

Orpo-Purran oikeistohallituksen antama kyyti on ollut todella kylmää. Isoimman osan tästä kylmästä politiikasta ovat saaneet kaikkein heikoimmassa asemassa olevat: työttömät, opiskelijat, eläkeläiset ja lapsiperheet. Valtionvarainministeri Purran sakset ovat leikanneet monilta toimeentuloa ja uskoa tulevaan.

Uskon, että suomalaiset ymmärtävät, että valtion velkaantumisen suunta on muutettava. Kyse on valinnoista, joilla tätä on yritetty tehdä! Siinä niitä eroja on. Miljoonat leikatut eurot on siirretty veroalennuksiin, kuten oluen ja kaikkein varakkaimpien verojen alentamiseen. Viime viikon puoliväliriihessä Orpon mukaan rytmi muuttui: ansiotuloverotusta alennetaan niin, että tavalliselle työssäkäyvälle ihmiselle siitä jää käteen ehkä 5 euroa kuukaudessa, mutta ministerin tuloluokassa veroale on yli 5000 euroa vuodessa. Meidän demareiden mielestä tämä on yksiselitteisen väärin.

Valtion velkaantuminen on jatkunut ennätysvauhdilla, eikä sitä ole onnistuttu katkaisemaan leikkaamisesta ja säästämisestä huolimatta. Vaikka hallituspuolueet ennen vaaleja niin kovaäänisesti julistivat. Julkisista sosiaali- ja terveyspalveluista leikataan satoja miljoonia, jotka annetaan yksityisten pääomasijoittajien omistamille terveysyhtiöille. Tämä rahan lappaminen yksityiselle puolelle ei tuo meille parempia terveyspalveluita, mutta hallitusta se ei ole estänyt näin tekemästä.

Törkeyden huippu oli, kun ministeri Juuso perusteli leikkauksia vanhusten kotihoidosta sanomalla, että kaikki vanhukset eivät edes pidä siitä, että heillä käydään monta kertaa päivässä. Sairaanhoitajana olen tästä lausunnosta edelleen tyrmistynyt. Läheskään kaikki halukkaat eivät edes saa tarvitsemiaan kotihoidon palveluita.

Tämäkö on oikein? Näinkö hyvinvointivaltiota ylläpidetään? Ovatko ihmiset äänestäneet vain varakkaiden taskujen täyttämistä varten? Tuskin ovat.

Hyvät kuulijat, SDP:n johtama viime kauden hallitus paransi kansalaisten ostovoimaa ja sai aikaan ennätystyöllisyyden. Me säädimme oppivelvollisuuden laajentamisen ja maksuttoman toisen asteen koulutuksen. Panostimme varhaiskasvatukseen, jatkuvaan oppimiseen ja koulutukseen. Saimme sote-järjestelmän aikaiseksi pitkän väännön jälkeen, yhdistäen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon saman järjestäjän alle. Homma ei tullut kerralla valmiiksi, mutta leikkaamalla kehittymisen mahdollisuudet viedään pois.

Hyvät kuulijat, tämä oikeistohallituskauden taloussaldo on todella synkkä. Se on saanut aikaiseksi ennätystyöttömyyden, yrityksiä menee konkurssiin ennätysvauhdilla, velkaantuminen on rajumpaa kuin viime kaudella, asunnottomuuden ja köyhyyden lisääntymisen. Kaikkein kamalinta köyhtymisen lisääntyminen on erityisesti lapsiperheiden kohdalla. Ostovoima ei ole noussut, ja hallituksen leikkaukset ovat syventäneet talouden tilaa.

Mitä meille luvattiin edellisissä vaaleissa? Talouden kasvua, valtion velkaantumisen taittumista, hoitojonojen purkamista, 100 000 uutta kokoaikaista työpaikkaa, eikä sosiaali- ja terveyspalveluista leikata ja, että koulutus on erityissuojeluksessa. Ei ole ihme, että joidenkin usko politiikkaan on horjunut. Luvataan asioita, joita ei ole aikomuskaan pitää. Työpaikkojenkin saldo on miinus 60 000.

Hallitus on aiemmin perustellut leikkauksiaan sillä, että se on pakko! Mutta todellisuus on toinen. Viime viikon puoliväliriihen päätöksissä hallitus näytti, että rytmi voi muuttua yhdessä yössä, jos vain haluaa. Mikään ei kuitenkaan pysäytä tätä hallitusta antamasta ensin kaikkein rikkaimmille ja ottamasta kaikkein heikoimmassa asemassa olevilta.

Viime viikolla saimme lisää leikkauksia kunnille ja niiden järjestämään koulutukseen, erityisesti perusopetukseen. Korkeakoulututkinnoille luotiin maksullinen ohituskaista, joka on kokoomuksen haave. Koulutuksen rahoitusta on nakerrettu koko hallituskauden ajan, eikä kaikilla ole enää mahdollisuutta päästä riittävälle koulutustasolle.

Kysymys kuuluukin: kuka siivoaa tämän sotkun ja maksaa laskun? Suomea viedään väärään suuntaan.

Kuntavaaleissa te kansalaiset päätitte äänestää toisin. Lähetitte selvän viestin oikeistohallitukselle: nyt tämä show saa riittää! Sosialidemokraatit ottivat hienon voiton teidän tuellanne molemmissa vaaleissa. Isoin kiitos siitä kuuluu teille! Me demarit haluamme tehdä asiat reilummin!

Hyvät kuulijat, jokaisen on päästävä hoitoon ajoissa ja saatava riittävä hoito, lompakon paksuudesta riippumatta. Koulutusjärjestelmän täytyy taata kaikille riittävät elämän perustaidot, hyvä luku- ja kirjoitustaito sekä yleissivistys, jotta pärjäämme maailmassa.

SDP:n päätavoitteet vaaleissa olivat nopea hoitoon pääsy sekä oppimisrauha ja pienet ryhmäkoot perusopetuksessa. Näiden puolesta tulemme tekemään töitä kunnissa ja hyvinvointialueella tulevina vuosina.

Me tiedämme, että monella hyvinvointialueella tilanne on vaikea. Siksi Hallituksen pitää tarkistaa linjansa, ja antaa alueille lisäaikaa. Jos lisäaikaa ei anneta, monet hyvinvointialueet ovat ahtaassa tilanteessa, mikä tarkoittaa huonompia palveluita ja riskiä hoidon viivästymisistä. Kunta- ja aluevaaleissa kaikki puolueet lupasivat kahden viikon hoitoon pääsyn. Hallituspuolueilla on nyt näytön paikka osoittaa, että kyse ei ollut vain vaalipuheista.

Hyvät kuulijat, valtion velkaantuminen on tämän hallituksen suurin saavutus. Vm Purra on jo myöntänyt, että tämä hallitus ottaa enemmän velkaa kuin Marinin hallitus. Orpo-Purran hallitus on epäonnistunut täysin tavoitteissaan ja syventänyt valtion velkaantumista, palveluiden heikentymistä ja eriarvoisuuden kasvua, työttömyyttä ja varsinkin kodittomuutta. Perussuomalaisille ei ole tehnyt tiukkaa antaa kokoomukselle periksi kaikkein varakkaimpien veroalelle ja lisäleikkauksille. Heitä, joilta on jo leikattu ei työtulovähennykseen satsaamiset auta, kun ei ole työtäkään minkä tuloista vähentää.

Orpo-Purran oikeistohallituksen työelämäsaldo on synkkää luettavaa. Se on romuttanut suomalaista työmarkkinajärjestelmää oikein olan takaa, omien sanojensa mukaan uudistaen sitä. Elinkeinoelämä sai hallitusohjelmaan kymmenestä tavoitteestaan kaksitoista. Hallitusohjelmaa on noudatettu siltä osin pilkkua siirtämättä. Oppositiosta olemme tehneet kaiken voitavamme estääksemme tämän työntekijöitä törkeästi kohtelevan linjan toteutumisen. Hallitus enemmistöllään kuitenkin voittaa äänestykset yksi kerrallaan.

Hyvät vapun juhlijat,

SDP:n linjana on nyt ja tulevaisuudessakin, että kaikilla suomalaisilla täytyy olla yhtäläiset mahdollisuudet rakentaa elämästään oman näköisensä. Saada apua ja tukea elämän eri vaiheissa. Koulutusjärjestelmämme täytyy mahdollistaa elinikäinen oppiminen, ja sosiaali- ja terveyspalveluihin on panostettava. Työelämän on oltava reilu työntekijöille, jolloin se on reilu myös yrittäjille ja yrityksille.

SDP on tehnyt tätä hyvinvointivaltion rakentamistyötä jo yli 120 vuotta. Sitä työtä täytyy edelleen jatkaa. Siihen tarvitsemme teidän tukeanne myös jatkossa. Nyt pitää käyttää järkeä ja rakentaa yhteistyöllä entistä elinvoimaisempi hyvinvointivaltio.

Toivotan kaikesta huolimatta kaikille hyvää vappua!

Kaiken voi tehdä reilummin!