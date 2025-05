S-ryhmän ruokakaupoissa kiinnitetään huomiota muovikassien kulutukseen: kestokassin hinta alas, muovikassin hinta ylös

S-ryhmä on sitoutunut vähentämään muovikassien kulutusta osana kansallista muovikassisitoumusta. Vuoden 2024 aikana 76 prosenttia S-ryhmän päivittäistavarakaupan ostoskerroista tehtiin jo ilman uuden muovikassin ostamista.

"Olemme muiden kaupan alan toimijoiden kanssa yhdessä kampanjoineet asiasta jo useamman vuoden. Nyt tuomme viestit aiheesta vielä entistä selkeämmin esille myymälöihimme sekä sijoitamme kassoille kappalehinnaltaan edullisia ja ohutta muovia olevia jätekassirullia ostettavaksi niille asiakkaille, jotka pohtivat mitä käyttää roskapussina. Lisäksi muutimme kassivaihtoehtojen hintoja niin, että paperikassi maksaa edelleen 0,25 euroa, ison kestokassin hinta laskee 1,25 euroon ja muovikassin hinta puolestaan nousee Prismassa 0,35 euroon ja muissa marketkaupan ketjuissa 0,39 euroon", kertoo ryhmäpäällikkö Sari Ristaniemi S-ryhmän marketkaupasta.

Muovissa, kuten muissakin materiaaleissa on hyvät ja huonot puolensa. Minkä tahansa kassin tuotanto kuluttaa luonnonvaroja.

"Kauppakassien osalta haluamme ensisijaisesti muistuttaa asiakkaitamme siitä, että luonnolle ja lompakolle kaikkein paras kassi on se, mikä kotoa jo löytyy. Muistetaan siis käyttää kasseja useampaan kertaan ja pitää niitä mukana. Asiakkaamme voivat seurata omaa muovikassimäärää S-mobiilin Omat ostot -osiossa, jossa näkee ostettujen kassien määrän sekä niihin käytetyt eurot kuluneelta vuodelta ja kuukaudelta. Roskapussiksi taas oiva valinta on ohuempaa muovia oleva jätekassirulla", muistuttaa Ristaniemi.

Muovin vähentämiseen on jo monia keinoja

Muovin vähentäminen liittyy myös S-ryhmän vastuullisuusohjelman tavoitteeseen luonnonvarojen kunnioittamisesta. Tekoja vastuullisen muovin käytön edistämiseksi ovat muun muassa kierrätysmuovin käyttö, muovijätteen toimittaminen uudelleen käytettäväksi sekä kuluttajien valistaminen muovin kierrätyksestä.

Yksi keino muovin vähentämiseksi ja kiertotalouden lisäämiseksi ovat pakkausuudistukset. Omien merkkien tuotepakkauksia uudistetaan ympäristöystävällisemmiksi ja kierrätysmuovin käyttöä pyritään lisäämään. Erilaisia vaihtoehtoja muoville tutkitaan jatkuvasti. Käytössä on jo nyt biopohjaisia ja kompostoituvia ratkaisuja. Tyypillisin muovin korvaamiseen soveltuva pakkausvaihtoehto on ollut kartonki.

S-ryhmässä minimoidaan turhan muovin käyttöä osana arkea: Mahdollisimman suuri osa käytetystä muovista kierrätetään ja myös asiakkaita autetaan kierrättämään. Tarjolla on myös erilaisia vaihtoehtoja muoville.

Uusi tutkimus käynnissä: Olisiko kaupan take away -astioiden uudelleenkäyttö mahdollista?

S-ryhmä on osallisena Borealis Polymers Oy:n vetämässä kolmivuotisessa Reusify-yhteiskokeilussa ja tuottaa kokeiluun omalla Business Finlandin rahoittamalla osaprojektillaan merkittävää uutta tietoa ja osaamista uudelleenkäytettävien pakkausten käyttöönottamiseksi päivittäistavarakaupassa. 2024 kesällä alkaneen hankkeen tavoitteena on lisätä ymmärrystä pakkausten uudelleenkäytön kustannus-, ympäristö ja kuluttajavaikutuksista. Asiakkaiden odotukset ja valmius ovat keskeisiä tarkastelukohteita, ja projektin lopputuloksena pyritään saamaan parempi käsitys uudelleenkäyttömallin kannattavuudesta ja toteutettavuudesta. Hankkeessa on edetty pilottisuunnitelman tekoon ja kentällä tehtäviä kokeiluja on odotettavissa alkuvuodesta 2026.

S-ryhmän projekti ja yhteiskokeilu liittyvät VTT:n ja Vaasan yliopiston johtamaan Reusify-tutkimuskokonaisuuteen, jossa partnereina sekä konsortiojäseninä S-ryhmän lisäksi toimii yli 20 muuta keskeistä suomalaista yritystä ja tekijää pakkausten uudelleenkäytön mahdollistavassa arvoketjussa. Omaa selvitystä ja mallinnustamme tehdään tiiviissä yhteistyössä yhteiskokeilun ja tutkimuskonsortion kanssa.