Ruoveden ja Kämmenniemen lähiasiointipisteiltä saa apua kiireettömiin asioihin – vastaanotot toimivat ajanvarauksella

Palvelupäiväperiaatteella toimiva lähiasiointipisteiden malli kehitettiin syksyllä päättyneessä liikkuvien palvelujen kokeilussa. Jotta lähiasiointipisteet vastaisivat mahdollisimman hyvin alueen asukkaiden tarpeisiin, on niitä suunniteltu yhdessä asukkaiden kanssa työpajoissa. Lähiasiointipisteiden palvelut on suunnattu erityisesti niille asukkaille, joiden on hankala liikkua sosiaali- ja terveysasemalle.

Ruoveden lähiasiointipiste

Ruoveden lähiasiointipiste sijaitsee osoitteessa Ruovedentie 56. Lähiasiointipisteessä on hammashoitola, äitiys- ja lastenneuvola, lääkärin, sairaanhoitajan, terveydenhoitajan/diabeteshoitajan ja fysioterapian vastaanotot, mielenterveys- ja päihdepalveluja sekä Fimlabin laboratorio.

Hammashoitola ja sairaanhoitajan vastaanotot palvelevat ajanvarauksella joka arkipäivä. Lääkärin ja terveydenhoitajan/diabeteshoitajan vastaanottoja on neljänä päivänä viikossa ja äitiys- ja lastenneuvolan, mielenterveys- ja päihdepalvelujen sekä fysioterapian palveluja kolmena päivänä viikossa. Vastaanotot toimivat ajanvarauksella.

Fimlabin laboratorio palvelee 5.5. alkaen lähiasiointipisteellä tiistaisin ja torstaisin: vuoronumerolla voi tulla näytteenottoon kello 12–14, ajanvarauksella kello 7.30–14. Lue lisää Fimlabin tiedotteesta.

Ruoveden lähiasiointipisteen ajanvarausnumerot:

Lääkärin ja hoitajan vastaanotot: 03 334 11400, soittoaika ma–pe klo 8–15

Diabeteshoitajan/terveydenhoitajan vastaanotot: 044 787 1224, soittoaika ma–pe klo 12–13

Fysioterapia: 03 3341 1700, soittoaika ma–pe klo 8–9 ja 11–12

Hammashoito: 03 334 11500, soittoaika ma–pe klo 8–15

Laboratorio (Fimlab): fimlab.fi tai p. 010 808 515, soittoaika ma–pe klo 7–16

Mielenterveys- ja päihdepalvelut: 050 345 1511 ja 044 715 2879, soittoaika ma–pe klo 12.30–13

Äitiys- ja lastenneuvola: 044 787 1243, soittoaika ma–pe klo 8–9





Kämmenniemen lähiasiointipiste

Kämmenniemen lähiasiointipiste sijaitsee osoitteessa Taavankuja 1. Lähiasiointipisteellä äitiys- ja lastenneuvola sekä sairaanhoitajan vastaanotot palvelevat ajanvarauksella joka arkipäivä. Lääkärin vastaanottoja on neljänä päivänä viikossa ja terveydenhoitaja on paikalla tarpeen mukaan. Vastaanotot toimivat ajanvarauksella.

Lisäksi lähiasiointipisteellä on Fimlabin laboratorio, johon voit tulla näytteenottoon ajanvarauksella tai vuoronumerolla keskiviikkoisin kello 8–12. Lue lisää Fimlabin sivuilta.

Lähiasiointipisteen asiakaspalvelupiste on avoinna keskiviikkoisin kello 10–12.

Kämmenniemen lähiasiointipisteen ajanvarausnumerot:

Lääkärin ja hoitajan vastaanotot: 03 384 5171, soittoaika ma–to klo 8–16, pe klo 8–15

Äitiys- ja lastenneuvola: 040 800 7240, soittoaika ma–pe klo 11–11.30

Laboratorio (Fimlab): fimlab.fi tai p. 010 808 515, soittoaika ma–pe klo 7–16





Digitaalisissa palveluissa voi hoitaa sosiaali- ja terveysasioita etänä

Mobiilisovelluksella tai verkkosivulla käytettävällä digiklinikalla voit hoitaa monia terveysasioita. Digiklinikka on avoinna joka päivä kello 8–22. Pirha.fi-sivuilla on myös useita chat-palveluja, muun muassa työikäisten sosiaalipalvelujen neuvonnan chat, päihde- ja riippuvuushoidon chat sekä lapsiperheille Pyydä apua -chat, Neuvolachat ja Sekasin-chat. Myös monien ammattilaisten vastaanottoja järjestetään etänä.

Kaikki tunnistautumista vaativat hyvinvointialueen digitaaliset palvelut löydät OmaPirhasta.

Digipalveluissa on mahdollista asioida toisen puolesta Suomi.fi-valtuutuksen avulla. Jos asiakkaalla itsellään ei ole mahdollisuutta valtuuttaa toista henkilöä esimerkiksi puuttuvien tunnistautumisvälineiden vuoksi, voi Ruoveden tai Kämmenniemen lähitorille varata ajan avustettuun Suomi.fi-valtuutukseen: Ruoveden lähitori (Honkalantie 16): 044 787 1397 ja Kämmenniemen lähitori (Aunessalmenkatu 23): 040 801 6653.