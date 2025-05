Linnanmäen 75. huvikausi on käynnistynyt vilkkaasti

Huvikausi saateltiin alkuun karnevaalitunnelmassa, kun Linnanmäen hupimestarit tekivät kunniakujan kauden ensimmäisille huvittelijoille Sirkusorkesteri Törähdyksen, Fillaripianistin ja tietysti Rolle-pellen sekä muiden Linnanmäen ja SEA LIFEn huvipuistohahmojen kanssa. Linnanmäellä vieraili huvipuistokauden kahden ensimmäisen päivän aikana yli 10 000 kävijää.

Huvipuisto-ohjelma innosti huvittelijoita saapumaan ohjelmalava Estradille

Vappuaattona Rolle-pelle lakitti Linnanmäen Karhupatsaan ja vatsastapuhuja Sari Aalto avasi Estradilla huvipuistokauden. Vappupäivänä ohjelmalava Estradilla nähtiin myös Maltti ja Valtti, jotka innostivat huvittelijoita maksuttoman ohjelman ääreen.

– Olemme todella iloissamme siitä, että moni vapunviettäjä valitsi juuri Linnanmäen kohteekseen. Kävijämäärä jakautui tasaisesti ohjelmien, herkkupisteiden, pelien ja laitteiden kesken, että huvilaitteiden kyytiin pääsi ripeästi sen kummempia jonottelematta, Linnanmäen toimitusjohtaja Satu Järvelä kertoo.

Top 3 -huvilaitteet vapun aikana Vuoristorata, Taiga ja Salama

Huvikauden alun aikana isompien huvilaitteiden top 3 on ollut Vuoristorata, Taiga ja Salama. Vuoristoradassa kävi kahden ensimmäisen tunnin aikana 1260 kävijää. Taigan siivillä lensi ensimmäisen päivän aikana noin 1000 huvittelijaa. Pikkuhupilaisten suosikit ovat kahden ensimmäisen päivän aikana olleet muun muassa Pellen Talo ja HipHop.

– Linnanmäellä vappua on vietettyä viileässä, mutta hyväntuulisessa säässä. Linnanmäen huvilaitteet ovat kyydittäneet jo tuhansia asiakkaitamme parin päivän aikana. Muutaman kerran laite on myös pysäyttänyt itsensä viileän sään johdosta, mutta asiakkaat ovat päässeet nopeasti jatkamaan huvipuistopäiväänsä. Normaaliin huvipuistotoimintaan kuuluu se, että laitteiden anturit reagoivat tarkoituksellisen herkästi olosuhdemuutoksiin, Järvelä kertoo.

Derbyn uusi kisaaja ja popcorn-jäätelö hurmaavat huvittelijoita

Uudistettu Derby on saanut satumaisen lisäyksen laukkakisoihin, kun hevosten rinnalle laukkaamaan on saapunut myös yksisarvinen. Tämä taianomainen kisaaja on herättänyt innostusta ja huomiota erityisesti huvipuiston pienemmissä asiakkaissa. Linnanmäen klassikkopelin uusimman kisaajan löytää laukkaradan numerolta yksi.

Linnanmäelle suunniteltu uutuus, popcorninmakuinen jäätelö on vuorostaan maistunut huvittelijoille ja jäätelössä olleet suolaisenmakeat yllätykset ovat hurmanneet makunystyröitä.

Viikonloppuna huvitellaan Hupietupäivien merkeissä

Linnanmäki on avoinna vapun avajaisten jälkeen perjantaina klo 13–21, lauantaina klo 13–21 sekä sunnuntaina klo 13–19.

– Viikonloppuna Linnanmäellä huvitellaan Hupietupäivien merkeissä, jolloin sekä Isohupi- että Pikkuhupi-rannekkeet ovat ostettavissa huvikauden hintaa edullisemmin niin Linnanmäeltä kuin S-ryhmän ennakkomyyntipisteistä, Järvelä päättää.