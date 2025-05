Valve ostaa Advance B2B:n – vahvistamme asemaamme johtavana HubSpot-kumppanina Euroopassa

Yrityskauppa tukee Valveen kasvustrategiaa ja vastaa muuttuvaan markkinaan

B2B-ostaminen on murroksessa – taustatutkimus ja päätöksenteko tapahtuvat yhä useammin verkossa. Valveen visiona on rakentaa ostokokemuksia, jotka ovat selkeitä, vaikuttavia ja asiakkaalle lisäarvoa tuottavia.

"Tämä on vahva strateginen askel kohti visiotamme: olla Euroopan johtava myynnin ja -markkinoinnin kumppani B2B-yrityksille," Valve Branding Oy toimitusjohtaja Jorma Maaninka sanoo. "Yhdessä meillä on entistä parempi kyky tarjota asiakkaillemme kasvua tukevia ratkaisuja – brändistä teknologiaan, strategiasta jatkuvaan liiketoiminnan ja kaupallisuuden kehittämiseen”.

Advance B2B:n toimitusjohtaja Sari Venäläinen toteaa: "Meillä on nyt mahdollisuus kasvattaa vaikuttavuuttamme merkittävästi Euroopassa. Uskomme vahvasti, että tulevaisuuden B2B-kasvu syntyy älykkään datan, kiteytetyn viestin ja teknologian leikkauspisteessä."

Yrityskauppa yhdistää kahden merkittävän B2B-markkinointitoimiston osaamisen: Valveen 80 asiantuntijaa brändin ja digimarkkinoinnin saralla sekä Advance B2B:n 37 markkinoinnin ammattilaista viidessä eri maassa. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2024 oli 15,4 miljoonaa euroa.

Johtavat HubSpot-kumppanit yhdistyvät – teknologiaosaaminen ja palvelutarjonta vahvistuvat

Yhdistymisen myötä syntyy Suomen suurin B2B asiakkaisiin keskittynyt markkinointitoimisto ja johtava HubSpot-kumppani. Yritysten yhteinen lähiajan tavoite on saavuttaa HubSpotin Elite-tason kumppanuus, joka on HubSpotin korkein kumppanuustaso.

"Teknologia ei kuitenkaan yksin riitä – sen tulee olla liiketoimintaa tukevaa ja asiakkaan strategiaan kiinnittyvää," Jorma Maaninka sanoo. "Advance B2B on kehittänyt vaikuttavia toimintamalleja erityisesti kasvumarkkinoinnissa ja HubSpot-ekosysteemin integraatiopalveluissa. Yhdistämällä tämä Valveen vahvaan teknologia-, brändi- ja markkinointiviestinnän osaamiseen, luomme vahvan yhdistelmän strategista ja teknistä osaamista."

Tulevina vuosina yritykset investoivat palveluiden kehitykseen ja kansainväliseen kasvuun. Tavoitteena on auttaa eurooppalaisia B2B-yrityksiä saavuttamaan liiketoimintatavoitteensa muuttuvassa markkinatilanteessa.

Valve

Valve on B2B-markkinoinnin asiantuntijatalo, joka yhdistää strategisen ajattelun, luovan suunnittelun ja teknologiaosaamisen. Toimimme Helsingissä ja palvelemme yli 200 B2B-yritystä ja julkisen sektorin organisaatiota kotimaassa ja kansainvälisesti. Olemme osa globaalia E3-verkostoa ja yksi Suomen johtavista HubSpot-kumppaneista.

Advance B2B

Advance B2B on markkinoinnin asiantuntijayritys, joka yhdistää liiketoimintastrategian sisältöihin, digitaalisen markkinointiin, ja fiksusti viritettyyn myynnin ja markkinoinnin teknologiaan. AB2B on pitkän linjan HubSpot Diamond –tason kumppani, ja sillä on vahva osaaminen HubSpotin hyödyntämisestä osana myynnin ja markkinoinnin tekemistä. Advance B2B tunnetaan tavasta tehdä markkinointia, joka tukee myyntiä ja tuo mitattavia tuloksia.