Aittojoen valuma-alueen kunnostusselvitys on valmistunut, yleisötilaisuus 8.5. Vaalassa

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus yhteistyössä Vaalan kunnan, Metsähallitus eräpalveluiden, OX 2 Finland Oy:n, Kainuun ELY-keskuksen ja Jaalangan osakaskunnan kanssa ovat teettäneet Aittojoen valuma-alueen kunnostusselvityksen. Selvitystyön toteutti Ramboll Oy.

Työn aloitteentekijänä oli Jaalangan osakaskunta ja työ toteutettiin yhteistyöhankkeena, jota koordinoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Aittojoki sijaitsee Vaalan kunnassa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun rajalla. Joen valuma-alue on kooltaan 247,5, km2 ja sen latva-alueet kuuluvat Kainuun maakuntaan (kartta liitteenä). Valuma-alueen merkittävin latvajoki on Kantojoki, joka laskee Iso-Laamasen järveen. Muita Kainuun maakunnan alueella sijaitsevia latvajärviä ovat Pieni-Laamanen ja Luoteenjärvi. Myös Iso-Laamasesta laskeva Vanhajoki on yläosista Kainuun alueella ja maakuntaraja kulkee jonkin matkaa jokea pitkin. Aittojoen alaosan merkittävimpiä järviä ovat Kaihlainen sekä Ylä-, Keski- ja Ala-Uonua. Aivan Kaihlasen alapuolella Aittojokeen yhtyy Ryönjöpuro, joka on Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella virtaavan Aittojoen merkittävin sivupuro. Aittojoki laskee vetensä Oulunjärven Jaalanganlahteen.

Vesien- ja merenhoidon suunnittelun tilaluokituksen mukaan Aittojoen-Vanhajoen ekologinen tila on tyydyttävä ja kemiallinen tila hyvää huonompi. Vesistöalueen järvien ekologinen tila vaihtelee tyydyttävästä hyvään. Kaikkien alueen vesistöjen merkittävimmäksi kuormittajaksi on vesienhoidon suunnittelussa määritetty metsätalouden ja maatalouden kuormitus.

Kunnostusselvityksen tarkoituksena oli tuottaa valuma-alueselvitys ja toimenpide-ehdotuksia Aittojoen ja sen valuma-alueen vesistöjen tilan parantamiseksi. Työn lähtökohtana oli valuma-aluelähtöinen vesistökunnostus, jossa pureudutaan vesistöjen valuma-alueelle kohdistettaviin toimenpiteisiin. Kunnostusselvityksessä on tuotettu tietoa Aittojoen valuma-alueen vesistöjen tilasta, perustietoja valuma-alueesta mm. maankäytöstä, ojitushistoriasta, maaperästä, luontokohteista sekä Aittojoen valuma-alueen ns. Hotspot-alueet, joille pitkäjänteinen valuma-aluekunnostustyö olisi tärkeä aluksi kohdistaa.

”Aittojoen valuma-alueen turvevaltaiset metsätalousalueet ja suurin osa suoalueista ovat tehokkaasti ojitettuja. Näiden johdosta valuma-alueiden hydrologia on häiriintynyt ja sen kautta vesistöihin on kertynyt kuormitusta jo pitkän aikaa. Ojitusten ja tehokkaan maankäytön vuoksi alueen joet, purot ja muut vesistöt ovat herkkiä tulville, mutta vastaavasti myös kesäaikaisille ja miksei myös talviaikaiselle kuivuudelle. Sade- ja sulamisvedet siis hulahtavat nopeasti puroihin, jokiin ja järviin aiheuttaen tulvia. Tästä johtuen vesistöt kärsivät ravinne- sekä kiintoaineskuormituksesta. Kuivuudesta taas kärsivät alueen vesistöjen arvokas eliöstö ja virkistyskäyttö. Näiden ongelmien ratkaisemiseksi olemme koonneet ehdotuksia tähän kuormitusselvitykseen.” kertoo selvityksen koonnut Elina Heikkala Ramboll Oy:stä.

Varsinaisen selvitystyön lisäksi työssä ollaan erilaisten paikkatietoanalyysien, karttatarkastelun ja maastotarkastelujen avulla koottu valuma-alueelta esimerkkikohteita, joilla valuma-aluetoimenpiteitä ja valuma-alueen vesienhallintaa olisi mahdollista toteuttaa. Lisäksi hankkeessa on laadittu neljä kappaletta erilaisia alustavia esimerkkisuunnitelmia, joiden avulla voidaan sujuvasti aloittaa alueen yhteistyötahojen, sidosryhmien ja maanomistajien kanssa yhteistyö ja keskustelut tulevien konkreettisten kunnostushankkeiden tueksi.

”Tässä työssä emme ole vielä olleet yhteydessä yksittäisiin maanomistajiin, mutta pidimme sidosryhmien kanssa työpajan kesäkuussa 2024. Saimme tässä tilaisuudessa erittäin tärkeää paikallistietoa valuma-alueesta ja sen erityispiirteistä ja vinkkejä valuma-alueen kunnostuskohteiden sijoittamisesta alueen pienempien vesistöjen varrelta. Esittelemme toukokuun tilaisuudessa esimerkinomaisesti paikkoja, alueita ja toimenpiteitä Aittojoen valuma-alueelta, joissa vesienhallintaa voisi esimerkiksi tehostaa. Tavoitteemme on, että näillä yksittäisillä kohdekuvauksilla sekä karttatarkasteluiden avulla löydetyillä mahdollisilla toimenpidekohteilla ja -kokonaisuuksilla meillä olisi hyvä lähtötaso tulevissa hankkeissa lähestyä alueen sidosryhmiä ja yksittäisiä maanomistajia. Pitkäjänteinen valuma-aluelähtöinen vesistökunnostus on marathon-laji ja työssä tarvitaan hyvää vuoropuhelua ja yhteistä laajaa luottamusta ja tekemistä kaikkien meidän toimijoiden kesken.”, arvioi Aittojoen valuma-alueselvityshankkeen ohjausryhmä puheenjohtaja Timo Kovalainen Jaalangan osakaskunnasta.

Aittojoen valuma-alueen kunnostusselvitys ja toimenpideohjelma -hanketta rahoittavat Kainuun- ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukset, Vaalan kunta, Metsähallitus eräpalvelut, OX 2 Finland Oy ja Jaalangan osakaskunta. Selvitys valmistuu keväällä 2025.

Tervetuloa Aittojoen valuma-alueen kunnostusselvityksen esittelytilaisuuteen torstaina 8.5.2025 klo 17.00 – 19.00. Tilaisuus järjestetään Vaalan kunnanviraston valtuustosalissa, Vaalantie 14. Tilaisuuden aluksi on kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen.